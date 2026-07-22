Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Gehört

Bundesforste: KI im Vogel-Einsatz

Eine Eule mit großen gelben Augen sitzt zwischen Ästen und trockenen Blättern.
© ORF
Die Österreichischen Bundesforste setzen beim Monitoring gefährdeter Vogelarten nun verstärkt auf Künstliche Intelligenz.
OE24 auf Google bevorzugen

Zwergohreule, Wachtelkönig oder Auerhuhn sind in freier Natur nur selten zu sehen – erfasst werden sie deshalb anhand ihrer Rufe.

Rekorder statt Fernglas

Im Freien installierte Audiorekorder zeichnen über Wochen, teils sogar Jahre, kontinuierlich Tonsequenzen auf. KI-Software unterscheidet die Tierlaute anschließend von anderen Waldgeräuschen, Experten überprüfen die Treffer danach. Besonders beim scheuen Auerhuhn zahlte sich die Methode aus: 20 Rekorder im Nationalpark Kalkalpen lieferten über 200.000 Minuten Tonmaterial und bestätigten eindeutig sein Vorkommen.

Auch interessant

Jäger schoss auf Reh - und verfehlte Frau knapp

Transfer-Knall! ÖFB-Star vor Wechsel zu Schalke 04

Thorsten Frei wird Spahn-Nachfolger

Sensationsfund

Im Schlosspark Eckartsau läuft seit Mai 2024 ein Dauermonitoring, bei dem bereits über 100 Vogelarten erfasst wurden. Bei der Suche nach dem bedrohten Wachtelkönig gelang den Experten sogar ein Zufallsfund: der Nachweis der extrem seltenen, vom Aussterben bedrohten Zwergohreule.

"Es ist unsere Jahrhundertaufgabe, Wälder klimafit zu machen und wertvolle Lebensräume zu erhalten", so ÖBf-Vorstand Andreas Gruber. Die neue Horch-Methode soll dabei künftig auch Amphibien und Fledermäusen zugutekommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bundesforste: KI im Vogel-Einsatz

AGES testet auf klimafitte Pflanzen

Traismauer: Windräder ja, Volksbefragung nein

Bakterien-Alarm im Dunkelsteinerwald

Urlaubsaktion schon für 236 pflegende Angehörige

Happy End: Polizist rettet Baby-Storch

Frauengesundheit unter einem Dach

FPÖ: "Tulln erster Erfolg gegen hinterhältige Radarfallen"

Trinkwasser-Alarm in DIESER Gemeinde

Turbulenter Auftakt bei den Wachaufestspielen Weissenkirchen