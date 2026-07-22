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Herzerwärmend

Happy End: Polizist rettet Baby-Storch

Polizistin hält einen in eine Decke gewickelten Baby-Storch und lächelt in die Kamera.
© PI Marchegg
Ein kleiner Storch aus Marchegg hatte großes Glück: Das Jungtier war aus seinem Horst auf dem Rauchfang eines Industriegebäudes gefallen, das Dach hinuntergerutscht und blieb schließlich hilflos in der Dachrinne liegen.
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Zum Glück war Bezirksinspektor Andreas Zaller zur Stelle. Gemeinsam mit der Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf zog er das leblos wirkende Tier vorsichtig durch eine Dachluke und brachte es in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee.

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Gut überstanden

Dort wurde der kleine Patient liebevoll mit Infusionen versorgt – und hat den Schreck mittlerweile gut überstanden. Zaller, der sich extra nach seinem Schützling erkundigt hat, schwärmt noch immer: "Es war ein einzigartiges Gefühl."

Ein flauschiges Happy End für den kleinen Storch – und einen Polizisten, der zum Lebensretter wurde.

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