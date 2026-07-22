Herzerwärmend
Happy End: Polizist rettet Baby-Storch
Zum Glück war Bezirksinspektor Andreas Zaller zur Stelle. Gemeinsam mit der Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf zog er das leblos wirkende Tier vorsichtig durch eine Dachluke und brachte es in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee.
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Gut überstanden
Dort wurde der kleine Patient liebevoll mit Infusionen versorgt – und hat den Schreck mittlerweile gut überstanden. Zaller, der sich extra nach seinem Schützling erkundigt hat, schwärmt noch immer: "Es war ein einzigartiges Gefühl."
Ein flauschiges Happy End für den kleinen Storch – und einen Polizisten, der zum Lebensretter wurde.
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