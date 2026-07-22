Turbulenter Auftakt bei den Wachaufestspielen Weissenkirchen

Ein kurzer Regenschauer konnte die Wachaufestspiele Weissenkirchen nicht stoppen: Am Dienstag feierte die Komödie „Carmen darf nicht platzen" ihre erfolgreiche Premiere im Teisenhoferhof.

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Rund 20 Minuten vor der Pause musste Intendant Marcus Strahl die Vorstellung kurz unterbrechen, nach 25 Minuten war die Wolke jedoch vorbeigezogen.

Verwechslungsspiel begeistert

Das Stück von Ken Ludwig, Fortsetzung des Welthits „Otello darf nicht platzen", entfaltet unter der Regie von Monika Steiner ein meisterhaft getimtes Verwechslungsspiel im Cleveland der 1950er-Jahre. Anna Sophie Krenn überzeugt als Assistentin Jo, Leila Strahl glänzt als exzentrische Diva Elena Firenzi, Alfons Noventa als eifersüchtiger Pasquale.

Mit tosendem Applaus und Standing Ovations belohnte das Publikum ein starkes Ensemble. Die Komödie läuft noch bis 9. August, Freitag bis Sonntag, im Teisenhoferhof. Karten sind via www.wachaufestspiele.com erhältlich.