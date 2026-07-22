Premiere
Turbulenter Auftakt bei den Wachaufestspielen Weissenkirchen
Rund 20 Minuten vor der Pause musste Intendant Marcus Strahl die Vorstellung kurz unterbrechen, nach 25 Minuten war die Wolke jedoch vorbeigezogen.
Verwechslungsspiel begeistert
Das Stück von Ken Ludwig, Fortsetzung des Welthits „Otello darf nicht platzen", entfaltet unter der Regie von Monika Steiner ein meisterhaft getimtes Verwechslungsspiel im Cleveland der 1950er-Jahre. Anna Sophie Krenn überzeugt als Assistentin Jo, Leila Strahl glänzt als exzentrische Diva Elena Firenzi, Alfons Noventa als eifersüchtiger Pasquale.
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Mit tosendem Applaus und Standing Ovations belohnte das Publikum ein starkes Ensemble. Die Komödie läuft noch bis 9. August, Freitag bis Sonntag, im Teisenhoferhof. Karten sind via www.wachaufestspiele.com erhältlich.
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