Vor dem Karlsplatz
Marianne Mendt eröffnet Popfest
Als zentrales Open-Air-Highlight dient die bekannte Seebühne im Teich vor der Karlskirche, während zusätzlich das Wien Museum, die Karlskirche, der Prechtlsaal der TU Wien und der Club U bespielt werden.
Legenden treffen Newcomer
Kuratiert wird das Festival heuer von Sofie Royer und Wolfgang Lehmann, die bewusst auf neue Namen setzen: Kein einziges der präsentierten Musikprojekte war in dieser Form bereits bei einem früheren Popfest zu sehen. Den Auftakt macht mit Marianne Mendt eine echte Wiener Legende. "Innerhalb von zehn Minuten ist der Name Marianne Mendt gefallen", erzählt Lehmann über die Programmgestaltung.
Freier Eintritt für alle
Auch heuer werden wieder rund 60.000 Besucherinnen und Besucher erwartet – ein starkes Zeichen für die Bedeutung des Festivals in der heimischen Musiklandschaft. Bei freiem Eintritt treffen am Karlsplatz vier Tage lang bekannte Namen und aufstrebende Talente aufeinander – ein echtes Sommer-Highlight für Wien.
Programmtipps
Am Donnerstag eröffnet Wiener Legende Marianne Mendt das Popfest auf der Seebühne, am Freitag sorgen die Rapper Joshua Pepe und EN60 für die Höhepunkte, am Samstag überzeugen Afropop-Künstlerin Rose May Alaba und die Jazz-Formation Shake Stew, und den Abschlussabend bildet traditionell ein festliches Finale in der Karlskirche.
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