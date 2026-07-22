Marktamt-Skandal weitet sich aus

Die Marktamt-Affäre zieht immer weitere Kreise. Laut Medienberichten soll nun auch Vizechef und Sprecher Alexander Hengl mit Fake-Accounts in sozialen Netzwerken Werbung für Wiens Märkte betrieben haben. Die Stadt Wien muss jetzt noch intensiver prüfen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Unter Namen wie „Edi Talinger" oder „Stefanie Weber" sollen positive Kommentare zu Marktamt-Postings gestreut worden sein – hinter beiden Accounts vermuten mehrere Beamte laut „Falter" Hengl selbst. Ein solches Vorgehen würde gegen die Wiener Medien-Verordnung verstoßen. Hengl selbst will die Vorwürfe auf ORF-Anfrage nicht kommentieren, die Magistratsdirektion bestätigt eine laufende interne Prüfung seit Ende Juni.

Unruhe im Marktamt

Die Vorwürfe treffen das Amt in stürmischer Zeit: Marktamtsleiter Andreas Kutheil trat vergangene Woche nach Rassismus- und Mobbingvorwürfen zurück, wie oe24 berichtete. Die FPÖ wirft zudem geschönte Besucherzahlen vor und fordert eine Sondersitzung. Auch die Grünen verlangen rasche Aufklärung sowie Strukturen zum Schutz der Mitarbeiter.

Kurzum: Die Liste der Vorwürfe rund ums Wiener Marktamt wird länger – die Stadt Wien steht zunehmend unter Zugzwang.

Konsequenzen drohen

Im Zuge der Marktamt-Affäre zieht die Stadt Wien nun personelle Konsequenzen. Der Abteilungsleiter-Stellvertreter des Marktamts wurde heute Mittwoch Vormittag von seiner Funktion enthoben.

Versetzung mit Wirkung

Wie die Stadt Wien per Aussendung bekanntgibt, wurde der Betroffene bereits vergangene Woche von seiner Stellvertreter-Funktion abgezogen. Grundlage sind Erhebungen der Internen Revision der Magistratsdirektion. Nach Abschluss der erforderlichen internen Schritte erfolgte nun mit Wirksamkeit 21. Juli 2026 die Versetzung in eine andere Abteilung – ohne Führungsaufgaben.

Fazit: Während die Vorwürfe rund um Fake-Accounts und geschönte Zahlen weiter im Raum stehen, zeigt die Versetzung: Im Wiener Marktamt rollen bereits die ersten Köpfe.