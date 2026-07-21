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Ermittlungen gegen SPÖ-Nevrivy eingestellt
Zur Vorgeschichte
Ernst Nevrivy (SPÖ), Bezirksvorsteher der Wiener Donaustadt, soll dem damaligen Wienwert-Chef Stefan Gruze im Juli 2017 ein Dokument mit dem Titel "Intern.pdf" zugespielt haben – einen internen Aktenvermerk der Wiener Linien über eine geplante Remisenerweiterung in der Attemsgasse in Kagran. Die städtischen Verkehrsbetriebe mussten dafür umliegende Grundstücke aufkaufen. Gruze soll das betreffende Areal daraufhin gekauft und wenige Monate später zu einem deutlich höheren Preis an die Wiener Linien weiterverkauft haben – mit einem Schaden für die Stadt Wien von rund 850.000 Euro, so die Anklage der WKStA.
Tickets und Sponsoring
Als Gegenleistung für die Informationsweitergabe soll Nevrivy laut WKStA mehrere VIP-Tickets für das Wiener Fußballderby sowie für Länderspiele erhalten haben. Zudem soll Wienwert die bei Nevrivy beliebte Band "Wiener Wahnsinn" gesponsert haben. Die Vorwürfe lauteten auf Bestechlichkeit, Verletzung des Amtsgeheimnisses und Beitrag zur Untreue.
Prozessauftakt im Jänner
Im heurigen Jänner startete der Prozess gegen Nevrivy als Nebenstrang des großen Wienwert-Verfahrens rund um die insolvente Immobilienentwicklungsgesellschaft. Zentrale Frage war, ob die Informationen zur Remisenerweiterung zum Zeitpunkt der Weitergabe überhaupt noch als Amtsgeheimnis galten oder bereits einem breiteren Personenkreis bekannt waren – ein Punkt, zu dem sich Zeugen der Wiener Linien vor Gericht widersprüchlich äußerten.
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Jetzt also die Einstellung
Jetzt, Dienstag Mittag, das Urteil: Sämtliche Ermittlungen gegen Ernst Nevrivy werden eingestellt.
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