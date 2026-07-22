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Weissenkirchen

Wetterpech bremste Wachau-Festspiele nicht

Toni Faber mit seiner Natalie
© Andreas Tischler / Vienna Press
Mit großer Begeisterung und Standing Ovations feierten die Wachaufestspiele Weissenkirchen im Teisenhoferhof die gelungene Premiere der Komödie "Carmen darf nicht platzen".
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Am Dienstag starteten die Wachaufestspiele Weissenkirchen mit einer rasanten Inszenierung und bester Stimmung in die neue Saison. Trotz einer kurzen wetterbedingten Unterbrechung erlebte das Publikum im Teisenhoferhof mit Ken Ludwigs Komödie "Carmen darf nicht platzen" einen glanzvollen Premierenabend, der am Ende mit tosendem Applaus und Standing Ovations belohnt wurde.

Markus und Leila Strahl
Markus und Leila Strahl © Andreas Tischler / Vienna Press

Komödie bei den Wachaufestspielen Weissenkirchen

Toni Wegas und Christa Kummer
Toni Wegas und Christa Kummer © Andreas Tischler / Vienna Press

Diesen bunten Theaterspaß unter Wachauer Sternen ließen sich auch zahlreiche prominente Gäste aus Kultur, Politik und Gesellschaft nicht entgehen. Intendant Marcus Strahl begrüßte unter anderem NR Abg. Martina Diesner-Wais, Dompfarrer Toni Faber, Gerhard Dorfer, Manfred Distel, Michaela Ehrenstein, Ulli Fessl, Ferdinand Fischer, Markus Freistätter, Johann & Rosa Golob sowie Peter Grossmann.

Prominente Premierengäste im Teisenhoferhof

Ebenfalls unter den Gästen waren Ingrid Korosec, Helmut Kulhanek, Christa Kummer, Felix Kurmayer, Edith Leyrer & Heinz Busch, Gary Lux, Inge Maux, Claudia Rohnefeld, Alexander Rüdiger, Dany Sigel, Regisseurin Monika Steiner, Ulli Steinsky & Alois Haselbacher sowie Tony Wegas.

Heinz hanner mit Begleitung Mina
Heinz hanner mit Begleitung Mina © Andreas Tischler / Vienna Press

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