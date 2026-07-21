Turtel-Show von Philipp Hochmair und Carolin Sinemus

"Jedermann" Philipp Hochmair zeigt sich inoffiziell verliebt. Gemeinsam mit Modedesignerin Carolin Sinemus wurde er im Großen Festspielhaus gesichtet.

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Offiziell wird zwar geschwiegen, inoffiziell zeigt sich "Jedermann"-Star Philipp Hochmair nicht nur auf der Bühne am Domplatz verliebt. Als seine private Buhlschaft gilt seit geraumer Zeit die Modedesignerin Carolin Sinemus. Die beiden tauchen bei praktisch allen Terminen gemeinsam auf, meist jedoch im Respektabstand. Am Montag saßen die beiden in den Zuschauerreihen bei der ersten Hauptprobe der Oper "Carmen" im Großen Festspielhaus.

Gemeinsamer Besuch im Festspielhaus

Ihre gemeinsame Anwesenheit bei der Hauptprobe sorgte für Aufsehen im Publikum. Es ist keineswegs das erste Mal, dass die Modedesignerin an der Seite des Schauspielers gesehen wird, auch wenn beide offiziell weiterhin zu ihrer Beziehung schweigen.

Carolin Sinemus und Philipp Hochmair © Neumayr

Tosender Applaus bei der Premiere

Bereits bei der Jedermann-Premiere wurde Carolin Sinemus im Publikum gesichtet. Dort unterstützte sie den Hauptdarsteller lautstark und spendete ihm tosenden Applaus. Und auch am Wiener Opernball wurden die Beiden bereits gesichtet - gemeinsames Foto gab es damals allerdings keines.