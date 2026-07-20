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Paul Pizzera spricht offen über schwierige Kindheit

Paul Pizzera
© zeidler
Der steirische Musiker Paul Pizzera schützt sein Privatleben sonst konsequent. Im Interview spricht er nun aber überraschend offen über seine Kindheit und das Verhältnis zu seinen Eltern.
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Ob auf der Bühne, vor der Kamera oder im Podcaststudio: Der 38-Jährige steht regelmäßig im Rampenlicht, hält private Details aber streng aus der Öffentlichkeit heraus. Besonders um sein Liebesleben macht er ein großes Geheimnis. "Ich habe noch nie, weil ich es wollte, irgendetwas in der Öffentlichkeit über meine Beziehungen gesagt", stellt Paul Pizzera im Gespräch mit der "Kleine Zeitung" klar. Viel mehr verrät er auch zu seinem aktuellen Beziehungsstatus nicht – nur so viel: "Mir geht es sehr gut, ich bin momentan sehr glücklich."

Strikte Regeln im Elternhaus

Bei seiner Familie ließ der Künstler dann aber doch tiefer blicken und sprach über seine Kindheit. Dabei erinnerte er sich an zwei völlig verschiedene Elternteile: "Ich hatte zwei Elternteile, einen wahnsinnig strengen und autoritären und meine Mutter, die versucht hat, das auszugleichen." Die Situation belastete den Jugendlichen damals so schwer, dass er bereits mit 17 Jahren sein Elternhaus verließ. Zu seinem Vater hat der Steirer heute keinen Kontakt mehr.

Zwei Männer sitzen auf einem Sofa und umarmen sich freundschaftlich und lächeln in die Kamera.
Paul Pizzera und Otto Jaus © Thomas Zeidler

Große Dankbarkeit für Mutter

Umso positiver blickt der Musiker auf seine Mutter zurück und zeigt sich voller Dankbarkeit für ihren Beistand. Sie hat "immer versucht, dass ich trotzdem totale Liebe empfinde, dass ich trotzdem Geborgenheit habe, dass ich mich trotzdem anlehnen kann", sagt er. Ihre Unterstützung bedeutet ihm bis heute alles.

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