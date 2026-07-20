Kitzbühel: Gala-Abend zum Sommertheater-Jubiläum

Das Sommertheater Kitzbühel feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Intendantin Michaela Reith blickt mit einer emotionalen musikalischen Reise auf ein Vierteljahrhundert Theatergeschichte zurück.

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Das Sommertheater Kitzbühel feiert ein ganz besonderes Jubiläum: Seit einem Vierteljahrhundert begeistert die Kulturreihe in Tirol ihr Publikum. Für die Festlichkeit nahm Intendantin Michaela Reith die Besucher gemeinsam mit Sängerin Astrid Golda, dem Pianisten Otmar Binder sowie ihrer Tochter Marie Lou Reith mit auf eine musikalische und persönliche Reise durch 25 Jahre Theatergeschichte. Dabei erzählte die Intendantin mit viel Herzblut von den mutigen Anfängen auf Schloss Kaps, bewegenden Begegnungen und unvergesslichen Momenten auf und hinter der Bühne.

Camilla Lamberg, Hias und Evi Leitner © Michelle Hirnsberger

Gänsehaut durch französische Chansons

Für besondere Momente sorgten die musikalischen Darbietungen des Abends, bei denen sich internationale Klassiker und französische Chansons mit den persönlichen Anekdoten verbanden. Ein emotionaler Höhepunkt gehörte Marie Lou Reith. Die Biologiestudentin, die das Publikum schon seit ihrem fünften Lebensjahr begrüßt, stand zum Jubiläum erstmals selbst als Sängerin auf der Bühne und begeisterte mit Liedern der Künstlerin ZAZ.

Prominente Gäste feierten mit

Unter den zahlreichen Gästen des Jubiläumsabends befanden sich prominente Gesichter wie Camilla Lamberg, die Tochter von Graf Maximilian Lamberg, auf dessen Schloss die Geschichte des Theaters einst begann. Auch Bergbahn-Vorstand Toni Bodner mit Gattin Inge, Evi und Hias Leiter, Altbürgermeister Klaus Wendling sowie der ehemalige Sparkassenvorstand Franz Stöckl ließen sich den feierlichen Abend nicht entgehen.

Tina und Herta Ehrlich, Franz und Uschi Reisch © Michelle Hirnsberger

Große Dankbarkeit der Intendantin

Nach minutenlangem Applaus und vielen herzlichen Rückmeldungen zeigte sich Michaela Reith zutiefst gerührt. "Ich bin überwältigt von der Herzlichkeit und den vielen liebevollen Reaktionen. Dieses Jubiläum gehört all den Menschen, die das Sommertheater seit 25 Jahren begleiten – unserem Publikum, unseren Künstlerinnen und Künstlern, unseren Partnern und Freunden. Dafür bin ich von Herzen dankbar", bilanzierte die Intendantin den Abend.