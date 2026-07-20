25 Jahre
Kitzbühel: Gala-Abend zum Sommertheater-Jubiläum
Das Sommertheater Kitzbühel feiert ein ganz besonderes Jubiläum: Seit einem Vierteljahrhundert begeistert die Kulturreihe in Tirol ihr Publikum. Für die Festlichkeit nahm Intendantin Michaela Reith die Besucher gemeinsam mit Sängerin Astrid Golda, dem Pianisten Otmar Binder sowie ihrer Tochter Marie Lou Reith mit auf eine musikalische und persönliche Reise durch 25 Jahre Theatergeschichte. Dabei erzählte die Intendantin mit viel Herzblut von den mutigen Anfängen auf Schloss Kaps, bewegenden Begegnungen und unvergesslichen Momenten auf und hinter der Bühne.
Gänsehaut durch französische Chansons
Für besondere Momente sorgten die musikalischen Darbietungen des Abends, bei denen sich internationale Klassiker und französische Chansons mit den persönlichen Anekdoten verbanden. Ein emotionaler Höhepunkt gehörte Marie Lou Reith. Die Biologiestudentin, die das Publikum schon seit ihrem fünften Lebensjahr begrüßt, stand zum Jubiläum erstmals selbst als Sängerin auf der Bühne und begeisterte mit Liedern der Künstlerin ZAZ.
Prominente Gäste feierten mit
Unter den zahlreichen Gästen des Jubiläumsabends befanden sich prominente Gesichter wie Camilla Lamberg, die Tochter von Graf Maximilian Lamberg, auf dessen Schloss die Geschichte des Theaters einst begann. Auch Bergbahn-Vorstand Toni Bodner mit Gattin Inge, Evi und Hias Leiter, Altbürgermeister Klaus Wendling sowie der ehemalige Sparkassenvorstand Franz Stöckl ließen sich den feierlichen Abend nicht entgehen.
Große Dankbarkeit der Intendantin
Nach minutenlangem Applaus und vielen herzlichen Rückmeldungen zeigte sich Michaela Reith zutiefst gerührt. "Ich bin überwältigt von der Herzlichkeit und den vielen liebevollen Reaktionen. Dieses Jubiläum gehört all den Menschen, die das Sommertheater seit 25 Jahren begleiten – unserem Publikum, unseren Künstlerinnen und Künstlern, unseren Partnern und Freunden. Dafür bin ich von Herzen dankbar", bilanzierte die Intendantin den Abend.
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