Anna Netrebko bricht ihr Schweigen nach Absagen

Nach den Konzertabsagen wegen Erschöpfung gibt es ein Lebenszeichen von Operndiva Anna Netrebko. Auf Instagram spricht sie ganz offen über ihre nötige Auszeit und wie es ihr jetzt geht.

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Anfang Juli machte die Opernsängerin bekannt, dass sie wegen körperlicher und stimmlicher Erschöpfung alle kommenden Auftritte absagen muss. Seither war es still um sie, doch nun gibt es konkrete Pläne für das Comeback: Am Sonntag, 30. August, wird sie in der Arena di Verona in "Aida" wieder auf der Bühne stehen.

Ehrliche Worte aus Auszeit

Zuvor meldete sich die Operndiva mit einem Instagram-Video aus dem Urlaub zu Wort. "Ich bin nicht verschwunden, ich nehme mir nur eine Auszeit", sagt sie darin. Nach einer harten Saison habe sie so schwer gearbeitet, dass sie nun ihre Batterien wieder aufladen und ihre Energie zurückbekommen müsse. Sie wolle stärker und auch ein bisschen glücklicher werden.

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Besserung im Urlaub

Mittlerweile fühle sie sich aber schon viel besser und genieße ihren Urlaub. Die vorübergehende Pause tut ihr offenbar gut, bevor es bald wieder zurück ins Rampenlicht geht. Die Rückkehr vor das Publikum ist bereits fest eingeplant.