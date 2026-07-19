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"Sterben alle einmal!" Mausi Lugner mit Ansage

Frau im grünen Bikini steht lächelnd auf einem Boot, im Hintergrund sind Häuser zu sehen.
© Mausi
Mausi Lugner ist derzeit in Italien unterwegs, genießt das Dolce Vita. Uns hat sie eine deutliche Botschaft geschickt.
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Mausi Lugner urlaubt derzeit an besonders schönen Orten in unserem geliebten Nachbarland Italien. Mit Freunden unternimmt sie Ausflüge mit dem Schiff: Venedig oder Porto Piccolo, der exklusive Ort in der Nähe von Triest, stehen als Destinationen am Plan.

Tipp von Mausi

Auch am Plan steht bei Mausi, jeden Tag zu genießen. Denn, wie sie uns mahnt ist ihr Lebensmotto: "Nichts zu ernst zu nehmen, denn wir leben täglich und sterben irgendwann einmal." Und an unsere Leser:innen gewandt: "Genießt jeden Tag voll!"

Frau im grünen Bikini steht lächelnd auf einem Boot, im Hintergrund sind Häuser zu sehen.
Mausi © Mausi

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Frau mit lockigen Haaren trägt Bikini und gehäkeltes Kleid, hält Weinglas und Handy, draußen.
Mausi © Mausi

Freunde bringen Freude

Freunde, eine entspannte Zeit und Bewegung - all das trägt für Mausi dazu bei, ein gutes, gesundes Leben zu führen. Die Freude sieht man ihr auch an.

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