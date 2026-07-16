Promi-Schaulaufen beim "Käfig voller Narren"

Donnerstagabend stand die große Premiere der Seefestspiele am Neusiedler See am Programm - und Alfons Haider als "Zaza" auf der Bühne

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Seebühne in Mörbisch ist seit Donnerstag die schillernde Welt des Nachtclubs "La Cage aux Folles". Herzstück des Bühnenbildes von Walter Vogelweider sind ein goldener Käfig und eine rund einen Kilometer lange LED-beleuchtete Showtreppe. Alfons Haider steht dabei zum ersten Mal als Generalintendant auch selbst auf der Bühne - zum ersten und letzten Mal wie er im oe24-Talk schon im Vorfeld betonte. Er teilt sich die Rolle der Zaza mit dem amerikanischen Musicaldarsteller Drew Sarich.

"Ein Käfig voller Narren"-Premiere 1 / 10 Hans Peter und Julia Doskozil mit Alfons Haider © Fuhrich Birgit Sarata und Susi Buchbinder © Fuhrich Ernst Minar mit Begleitung und Christine Marek © Fuhrich

Schaulaufen der VIPs

Die Premiere fand nur einen Tag nach "Tosca" im benachbarten St.Margarethen statt und machte zahlreiche Kultur-Fans damit zu Pendlern. Im Publikum fanden sich unter anderem Mörtel-Witwe Simone Lugner mit Christopher Dengg, Grande Dame Birgit Sarata, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die Ex-Kicker Toni Polster und Stefan Maierhofer, Sänger Lucas Fendrich, Dompfarrer Toni Faber und Operetten-Star Iva Schell.

Iva Schell und Tochter Viktoria © Privat

Letztere hatte wahrscheinlich die kürzeste Anreise. Gemeinsam mit Tochter Viktoria übernachtet der Bühnen-Star im Zelt am Campingplatz neben der Seebühne.