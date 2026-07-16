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Seebühne Mörbisch

Promi-Schaulaufen beim "Käfig voller Narren"

Drei elegant gekleidete Personen posieren bei den Seefestspielen Mörbisch im Freien.
© Fuhrich
Donnerstagabend stand die große Premiere der Seefestspiele am Neusiedler See am Programm - und Alfons Haider als "Zaza" auf der Bühne
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Die Seebühne in Mörbisch ist seit Donnerstag die schillernde Welt des Nachtclubs "La Cage aux Folles". Herzstück des Bühnenbildes von Walter Vogelweider sind ein goldener Käfig und eine rund einen Kilometer lange LED-beleuchtete Showtreppe. Alfons Haider steht dabei zum ersten Mal als Generalintendant auch selbst auf der Bühne - zum ersten und letzten Mal wie er im oe24-Talk schon im Vorfeld betonte. Er teilt sich die Rolle der Zaza mit dem amerikanischen Musicaldarsteller Drew Sarich.

"Ein Käfig voller Narren"-Premiere

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Drei elegant gekleidete Personen posieren bei den Seefestspielen Mörbisch im Freien.

Hans Peter und Julia Doskozil mit Alfons Haider

© Fuhrich

Zwei Frauen lächeln bei den Seefestspielen Mörbisch in sommerlicher Kleidung in die Kamera.

Birgit Sarata und Susi Buchbinder

© Fuhrich

Drei lächelnde Personen posieren beim Seefestspiele Mörbisch im Freien für ein Foto.

Ernst Minar mit Begleitung und Christine Marek

© Fuhrich

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Schaulaufen der VIPs

Die Premiere fand nur einen Tag nach "Tosca" im benachbarten St.Margarethen statt und machte zahlreiche Kultur-Fans damit zu Pendlern. Im Publikum fanden sich unter anderem Mörtel-Witwe Simone Lugner mit Christopher Dengg, Grande Dame Birgit Sarata, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die Ex-Kicker Toni Polster und Stefan Maierhofer, Sänger Lucas Fendrich, Dompfarrer Toni Faber und Operetten-Star Iva Schell.

Iva Schell und Tochter Viktoria
Iva Schell und Tochter Viktoria © Privat

Letztere hatte wahrscheinlich die kürzeste Anreise. Gemeinsam mit Tochter Viktoria übernachtet der Bühnen-Star im Zelt am Campingplatz neben der Seebühne.

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