Seebühne Mörbisch
Promi-Schaulaufen beim "Käfig voller Narren"
Die Seebühne in Mörbisch ist seit Donnerstag die schillernde Welt des Nachtclubs "La Cage aux Folles". Herzstück des Bühnenbildes von Walter Vogelweider sind ein goldener Käfig und eine rund einen Kilometer lange LED-beleuchtete Showtreppe. Alfons Haider steht dabei zum ersten Mal als Generalintendant auch selbst auf der Bühne - zum ersten und letzten Mal wie er im oe24-Talk schon im Vorfeld betonte. Er teilt sich die Rolle der Zaza mit dem amerikanischen Musicaldarsteller Drew Sarich.
"Ein Käfig voller Narren"-Premiere
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Hans Peter und Julia Doskozil mit Alfons Haider
© Fuhrich
Birgit Sarata und Susi Buchbinder
© Fuhrich
Ernst Minar mit Begleitung und Christine Marek
© Fuhrich
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Schaulaufen der VIPs
Die Premiere fand nur einen Tag nach "Tosca" im benachbarten St.Margarethen statt und machte zahlreiche Kultur-Fans damit zu Pendlern. Im Publikum fanden sich unter anderem Mörtel-Witwe Simone Lugner mit Christopher Dengg, Grande Dame Birgit Sarata, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die Ex-Kicker Toni Polster und Stefan Maierhofer, Sänger Lucas Fendrich, Dompfarrer Toni Faber und Operetten-Star Iva Schell.
Letztere hatte wahrscheinlich die kürzeste Anreise. Gemeinsam mit Tochter Viktoria übernachtet der Bühnen-Star im Zelt am Campingplatz neben der Seebühne.
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