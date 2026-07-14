Alfons Haider: „Bin aufgeregt wie ein kleiner Bub“

Am Donnerstag feiert „Ein Käfig voller Narren“ auf der Seebühne in Mörbisch seine Premiere. Für Mastermind Alfons Haider ist das dieses Jahr eine besondere Herausforderung.

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Die Liebe kennt bekanntlich viele Wege. Ab Donnerstag 2026 führen sie alle auf die Seebühne Mörbisch. Die weltberühmte Verwechslungskomödie „Ein Käfig voller Narren“ liefert emotionale und lustige Momente und lässt kaum ein Auge trocken. Nichts ist, wie es scheint, wenn sich die Familie ins große Chaos stürzt, um den Schein zu wahren. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Lebensfreude, Liebe und Leichtigkeit freuen. Nur einer ist (noch) etwas angespannt.

Erster und letzter Auftritt

Mörbisch - Käfig voller Narren © Gerhard Wasserbauer

Für Intendant Alfons Haider bedeutet Mörbisch heuer Dauerstress. „Wir haben so viele Presse-Anfragen wie in den letzten fünf Jahren nicht“, freut sich Haider im oe24-Talk. Neben der Intendanz in Mörbisch und auf Schloss Tabor steht der Entertainer heuer auch auf der Bühne - als „Ausnahme“, wie er betont. „Es ist wirklich eine einmalige Ausnahme, dass ich eine Rolle übernommen habe. Das Arbeitspensum ist fast nicht zu bewältigen. Falls ich in Zukunft noch einmal auftreten sollte, dann nur, wenn ich stumm über die Bühne gehe“, grinst Haider.

Termine verwechselt

Auf die Premiere ist er schon echt gespannt, wenn diese am Donnerstag über die Bühne geht. „Ich freue mich darauf wie ein kleiner Bub“, so der Kult-Star. Im ganzen Trubel ist es momentan auch schwer, den Überblick zu behalten. „Ich hatte ein Live-Interview mit Radio Burgenland vor einem Eis-Geschäft in Mörbisch ausgemacht. Das Problem war nur, dass ich es verwechselt habe und in Rust vor einem Eissalon gestanden bin. Es sind einfach viele Termine gerade. Da kann so was schon mal passieren“, lacht Haider.

Alfons Haider © Andreas Tischler / Vienna Press

Comeback in 2027

Für 2027 setzt Haider in Mörbisch auf Altbewährtes. Dann nämlich wird „Mamma Mia!“ das große Comeback auf der Seebühne feiern. Allerdings in einer kompletten Neufassung. „Wir hatten 2023 insgesamt 20.000 Karten zu wenig und viele Zuschauer wollten das Stück unbedingt noch einmal sehen. Darum haben wir uns für nächstes Jahr entschieden, “Mamma Mia!„ noch einmal zu bringen - aber als Neuproduktion“, blickt Haider zuversichtlich in die Zukunft.