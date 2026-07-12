Alle Details zur royalen Traumhochzeit in Bad Aussee

Bei einer prachtvollen Feier zelebrierten Gräfin Marie von und zu Eltz und Dhruv Raj Singh ihre Traumhochzeit in Bad Aussee und vereinten damit zwei traditionsreiche Welten.

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Die mehrtägigen Feierlichkeiten rund um die Traumhochzeit in Bad Aussee erreichten am Samstag in der katholischen Pfarrkirche Pauli Bekehrung ihren absoluten Höhepunkt. Bei der feierlichen Messe, die auf Deutsch und Englisch abgehalten wurde, glänzte die 35-jährige Braut Gräfin Marie von und zu Eltz in einem weißen Kleid, während der 40-jährige Bräutigam Dhruv Raj Singh einen Turban in Regenbogenfarben trug. Nach dem klassischen katholischen Ritus spendete ein hinduistischer Gelehrter dem Paar einen vedischen Segen mit traditionellen Gesängen und Mantras.

Gräfin Marie von und zu Eltz und Dhruv Raj Singh © Instagram

Traumhochzeit in Bad Aussee gefeiert

Unter den rund 400 Gästen befanden sich zahlreiche namhafte Persönlichkeiten. Als Trauzeuge des Bräutigams reiste der indische Maharadscha Padmanabh Singh von Jaipur an. Auch Prinz Jaime de Bourbón-Dos Sicilias, der Herzog von Noto, sowie viele weitere Vertreter des internationalen Hochadels feierten mit dem frisch vermählten Paar. Begonnen hatte das Fest bereits am Donnerstag mit der standesamtlichen Trauung, gefolgt von einer Fahrt mit traditionellen Holzbooten über den Altausseer See und einer ersten indischen Zeremonie, bei der Marie einen roten Sari trug.

Gräfin Marie von und zu Eltz und Dhruv Raj Singh © Instagram

Zwei geschichtsträchtige Dynastien vereint

Das Paar bringt außergewöhnliche Familiengeschichten zusammen. Die Familie der Braut besitzt bereits seit dem 12. Jahrhundert die berühmte Burg Eltz in Rheinland-Pfalz, zudem gehört die amerikanische Millionenerbin Gladys Vanderbilt zur Ahnenreihe. Der Bräutigam stammt aus der traditionsreichen indischen Rajputen-Dynastie in Jaipur, der "Pink City". Er arbeitet erfolgreich als Unternehmer und gründete eine Architekturplattform. Das Paar hatte seine Verlobung bereits Anfang 2025 bekannt gegeben.

Gräfin Marie von und zu Eltz und Dhruv Raj Singh © Instagram

Riesenparty im transparenten Festzelt

Nach der Kirche ging das Programm für die Hochzeitsgesellschaft nahtlos weiter. Shuttlebusse brachten die geladenen Gäste am Abend zu einem eigens aufgebauten, transparenten Festzelt bei der Ramsau-Skiliftanlage. Obwohl sich der Start ein wenig verzögerte und das Brautpaar erst verspätet stehend auf einem Jeep eintraf, tat dies der Stimmung keinen Abbruch. Danach konnte die ausgelassene Feier endlich beginnen.