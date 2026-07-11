STARnacht-Party
Gabalier sorgt für Überraschung am Wörthersee
Am Freitag wurden zwei Schiffe der Wörthersee-Flotte an der Klagenfurter Schiffsanlegestelle zum Treffpunkt der Promis. ipImedia-Eigentümer Martin Ramusch lud gemeinsam mit Interspot zur exklusiven Starnacht Seitenblicke-Party. Für die passende Stimmung an Bord sorgten gleich mehrere musikalische Acts.
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Stimmung auf dem Wasser
Das Steuer am DJ-Pult übernahmen die Entertainer von 2:tages:bart. Sie heizten den Gästen ordentlich ein, bevor die Jungen Zillertaler mit einer Liveperformance folgten. Mit ihren Partykrachern wie "Drob'n auf'm Berg" und "Tannenzapfenzupfen" berauschten die drei zünftigen Musiker das Publikum. Später folgten zwei weitere Highlights, als Natalie Holzner und VolksRock'n'Roller Andreas Gabalier ganz spontan zum Mikrofon griffen und Begeisterung auslösten.
Kulinarische Schmankerln an Bord
Neben der Musik spielte der Leberkäse die kulinarische Hauptrolle bei der glanzvollen Schiffsparty. Der legendäre "Leberkas-Pepi" kredenzte deftige Varianten mit Chili und Trüffel für die feiernden Gäste.
Prominente Gäste in Kärnten
Auf den Schiffen tummelten sich zahlreiche bekannte Gesichter. Mit dabei waren unter anderem Melissa Naschenweng, ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger sowie Skilegende Fritz Strobl mit seiner Bettina.
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