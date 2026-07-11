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36 Jahre alt

Schluck aus der Flasche: Naschenweng feiert bei "Starnacht" Geburtstag

Melissa Naschenweng
© zeidler
Melissa Naschenweng hat heute einen großen Grund zum Feiern. Die Kärntnerin verbringt ihren Ehrentag auf einer ganz besonderen Bühne und teilt feucht-fröhliche Einblicke mit ihren Fans.
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Für Melissa Naschenweng steht am Samstag ein ganz besonderes Ereignis an. Die Kärntnerin wird am 11. Juli 36 Jahre alt und macht die "Starnacht am Wörthersee" kurzerhand zu ihrer persönlichen Geburtstagsparty. Seit ihrem 20. Geburtstag verbrachte sie ihren Ehrentag eigentlich immer zu Hause. Ganz gebrochen wird diese Tradition heuer am Wörthersee aber nicht.

Feiern mit dem Publikum

Passend dazu veröffentlichte sie auf Instagram ein Video, das sie beim feucht-fröhlichen Verspritzen von Sekt zeigt, während sie sich auch einen Schluck direkt aus der Flasche gönnt.

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Hauptrolle in Osttirol

Viel Zeit für weitere Feierlichkeiten bleibt der Kärntnerin allerdings nicht, da sie die nächsten fünfeinhalb Wochen durchgehend unterwegs ist. Bereits am Sonntag reist sie weiter zu Film-Dreharbeiten nach Osttirol. Dort darf die "Alpen-Barbie" ihre erste große Film-Hauptrolle im Projekt "Herzklang – Gegenwind" fortsetzen. Damit enden die Geburtstagsfeierlichkeiten direkt mit dem nächsten beruflichen Meilenstein.

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