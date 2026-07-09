Simone Lugner: Intimes Tattoo enthüllt!

Damit hat die Instagram-Gemeinde wohl nicht gerechnet: Bei einer eigentlich ganz harmlosen Produktvorstellung im Netz gewährte Simone "Bienchen" Lugner plötzlich tiefe Einblicke.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eigentlich wollte die umtriebige Baumeister-Witwe auf ihrem Social-Media-Kanal nur brav die Werbetrommel für ihr berufliches Steckenpferd rühren. Seit geraumer Zeit schwingt Simone Lugner bekanntlich als Geschäftsführerin das Zepter im Beauty-Studio "Körperglanz & Shapeline". Um ihren Followern zu zeigen, wie der hauseigene "Slimmer" (ein hochmodernes Gerät zur Figurstraffung) funktioniert, legte die Lugner-Witwe kurzerhand selbst Hand an und schnallte sich das Behandlungs-Pad um die Leibesmitte.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Doch für die perfekte Anwendung musste die Hose eben ein Stückchen tiefer rutschen als gewöhnlich. Beim Herunterziehen der Jeans entblätterte sich Simone dann so weit, dass das eigentliche Beauty-Gerät fast zur Nebensache wurde. Der Grund: Am Hosenbund lugte plötzlich ein markantes, geschwungenes Tribal-Tattoo hervor, das sonst streng vor den Kameras verborgen bleibt und sich über ihren gesamten Unterbauch erstreckt.

Werbung wird zum Klick-Hit

Ein echter Eyecatcher, der die Werbebotschaft für das Studio mit Sicherheit um ein Vielfaches befeuert haben dürfte. Während das Gerät fleißig die Silhouette optimieren soll, blickten die Fans verständlicherweise nur auf die unerwartete Körperkunst der Geschäftsführerin.

Simone Lugner enthüllt ihr intimes Tattoo © Instagram

Simone selbst nahm den freizügigen Blitzer sichtlich gelassen – wer erfolgreich ein Beauty-Unternehmen leitet, weiß schließlich ganz genau, wie man die Aufmerksamkeit der Kunden fesselt. Und dieses intime Tattoo-Geheimnis war definitiv die beste Gratis-Werbung, die man sich nur wünschen kann!