Comeback
Simone Lugner & Co. entdecken "Planet der Tiere"
Sie lockte bereits mehr als 90.000 Besucherinnen und Besucher an und gilt als einer der absoluten Publikumshymnen im IMMERSIUM:Wien. Nun feiert die immersive Ausstellung "Planet der Tiere" ihr großes Comeback mitten in der Wiener Innenstadt – und das spektakulärer denn je. Auf über 1.100 Quadratmetern und verteilt auf drei Etagen wartet eine rund 60-minütige Erlebnisreise, die in Kooperation mit ORF Universum und dem WWF auf die Beine gestellt wurde.
Das unbestrittene Herzstück des Spektakels ist die immersive Hauptshow. Basierend auf den preisgekrönten Naturdokumentationen von ORF Universum tauchen die Gäste dank einer spektakulären 360-Grad-Projektion in gestochen scharfer 24K-Auflösung mitten in die unberührte Tier- und Pflanzenwelt unseres Planeten ein – von den tiefsten Ozeanen bis in die entlegensten Winkel der Erde.
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Promi-Ansturm
Für die Wiederaufnahme im Sommer 2026 wurde das Konzept ordentlich aufgemotzt. Neben neuen Inhalten für die Hauptshow punktet die Ausstellung vor allem mit modernster KI-Technologie. So entsteht ein virtueller Zoo der Zukunft, in dem man mit den Tieren interagieren kann – ganz ohne echte Gehege, dafür absolut im Einklang mit Tierschutz und Nachhaltigkeit. Eine neue, immersive "Art Station" sowie interaktive Mitmachstationen für die ganze Familie runden das digitale Abenteuer ab.
Das ließen sich natürlich auch die heimischen VIPs nicht entgehen. Bei der feierlichen Wiedereröffnung in Wien wurde bereits einiges an Prominenz gesichtet: Neben Simone Lugner zeigten sich unter anderem auch Entertainer Andy Lee Lang, Ex-Tennis-Ass Stefan Koubek sowie Model und Sängerin Beatrice Turin sichtlich beeindruckt von den virtuellen Naturgewalten mitten in der Stadt.
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