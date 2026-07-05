Am Wörthersee
Gabalier feierte Nummer-eins-Hit mit dem "geilsten Publikum"
Sommer, Schlager und See! Andreas Gabalier ließ am Samstag den Wörthersee beben. 8.000 Fans, dazu unzählige Zaungäste auf der Strandpromenade und auf Booten feierten seine Tourstart in der Ostbucht. Zwei Stunden Vollgas, keine Sekunde Leerlauf. Und ein aktueller Nummer-eins-Hit. Mit "Una canzone per te", das er im Duett mit Pietro Basile aufgenommen hat, hält er ja seit Tagen die Spitze der iTunes-Charts. Sein erster Top-Hit seit 2013 („Go For Gold“) und das absolute-Konzert-Highlight.
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Größter Hit seit 2013: "Una canzone per te"
"Ihr seids das geilste Publikum!" streute Gabalier zu Hits wie "I sind a Liad für di", "Hulapalu" oder "Amoi seg am uns wieder" seinem Publikum die Rosen. Mit ein Grund warum er jetzt seinen Aufenthalt am Wörthersee verlängert: Am 10. und 11. Juli ist der Volks-Rock'n'Roller als Überraschungsgast bei der 27. "Starnacht am Wörthersee" mit dabei und stimmt dabei erstmals in Österreich gemeinsam mit Pietro Basile den Sommerhit „Una canzone per te" an.
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