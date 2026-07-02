"Bergdoktor" Hans Sigl: "Ich will kein Geld von euch!"

Böses Spiel mit dem Alpendoktor: Hans Sigl schlägt auf Instagram Alarm und richtet einen eindringlichen Appell an die Fans.

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Da versteht der sonst so besonnene TV-Arzt absolut keinen Spaß mehr: Mit einer brandaktuellen und höchst eindringlichen Warnung wendet sich "Bergdoktor"-Liebling Hans Sigl (56) via Instagram an seine Fangemeinde. Kriminelle Betrüger treiben im Netz ihr Unwesen und versuchen mit gefälschten Profilen des Schauspielers, gutgläubige Abonnenten hinters Licht zu führen – inklusive dreister Geldforderungen.

Mit unmissverständlichen Worten räumt der gebürtige Steirer, der bekanntermaßen 25 Jahre lang keinen Kontakt zu seinem eigenen Vater hatte, in dem Video mit sämtlichen Fake-Gerüchten auf: "Ich schreibe niemanden persönlich an oder bitte gar um Geld." Wer also glaubt, privat mit dem echten Serien-Star zu chatten, sitzt einer miesen Täuschung auf. Auch Tickets für vermeintlich exklusive VIP-Veranstaltungen oder geheime Events vertreibe er im Netz sicher nicht.

Polizeiliche Anzeige

Sollte im digitalen Postkastl dennoch eine dubiose Nachricht eintrudeln, die angeblich von ihm stammt und nach Barem verlangt, rät Sigl dringend dazu, die Sache nicht einfach auf die leichte Schulter zu nehmen. Der Mime appelliert an seine Community, solche Vorfälle konsequent zur Anzeige zu bringen: "Sollte euch sowas passieren, bitte meldet es. Auch polizeilich. Danke", so der unmissverständliche Aufruf des TV-Stars an seine Opfer.

Um den Ärger schnell wieder zu vergessen, erklärt der Publikumsliebling seinen Fans im selben Beitrag, wie man auf völlig legalem und sicherem Weg an die begehrte Unterschrift des Idols kommt. Autogrammwünsche nimmt seine Agentur ganz klassisch per Post entgegen. Einzige Voraussetzung für die postalische Post aus den Bergen: Dem Schreiben muss ein frankiertes und bereits gummiertes Rückkuvert beigelegt werden.

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Einen anderen, extrem häufig geäußerten Fan-Traum muss der "Bergdoktor" allerdings mit Bedauern platzen lassen. Wer auf ein ganz persönliches Geburtstagsvideo oder einen virtuellen Glückwunsch hofft, zieht den Kürzeren – und das aus rein zeitlichen Gründen. "Ich muss mich gleich entschuldigen. Es tut mir wahnsinnig leid, ich kann euch die Glückwunschvideos, auch wenn sie für den größten Fan oder die größte Fanin sind, nicht machen. Ich werde sonst nicht mehr fertig", erklärt er sichtlich zerknirscht in die Handykamera.

Wörthersee-Show wechselt Sendeplatz

Immerhin steht der sympathische Schauspieler derzeit ohnehin quasi rund um die Uhr unter Strom, da die brandneue Staffel von "Der Bergdoktor" auf Hochtouren gedreht wird. Und auch als Showmaster ist er wieder im Dauereinsatz. Für die große "Starnacht am Wörthersee", die er gemeinsam mit Barbara Schöneberger moderiert, gibt es heuer übrigens einen neuen Sendeplatz: Im Gegensatz zum Vorjahr wandert die beliebte Schlagershow dieses Mal ins Regionalprogramm.