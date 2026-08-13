Volks-Rock'n'Roller-Baby: Gabalier überrascht Fans

Wer den Social-Media-Kanälen von Andreas Gabalier folgt, kennt den Steirer eigentlich vor allem gut gelaunt hinter den Kulissen seiner gewaltigen Arena-Show-Produktionen. Nun aber sorgte ein kurzes Video auf Instagram für kollektive Aufregung.

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Eigentlich wollte Andreas Gabalier seiner Community auf Instagram lediglich einen exklusiven Blick hinter die Kulissen seiner Merchandise-Produktion gewähren. Zu einem Clip, der die Vorbereitungen und Entwürfe neuer Fanartikel zeigt, schrieb der Österreicher voller Vorfreude: "Nach und nach nimmt alles Form an. Ich freu mich jedes Mal, wenn ich sehe, was daraus geworden ist. Hoffentlich ist auch für euch etwas dabei."

Doch ein ganz bestimmtes Kleidungsstück stach den aufmerksamen Fans sofort ins Auge und ließ die Kommentarspalten im Nu heißlaufen. Im Video präsentiert sich ein strahlend weißer Baby-Body, verziert mit dem ikonischen Schriftzug "Volks-Rock’n’Roller-Baby". Der Anblick des winzigen Stramplers löste bei der Anhängerschaft umgehend Spekulationen und Gerüchte aus.

Nachwuchs-Gedanken?

Die Überraschung der Fans ist verständlich: Schließlich ist der Musiker seit einiger Zeit wieder glücklich vergeben, hält seine Liebste jedoch konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Da liegt für viele Follower die Frage nicht fern: Planen der Schlagerstar und seine Partnerin etwa im Privaten bereits den eigenen Nachwuchs und läuten nun die Baby-Phase ein?

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So verlockend der Gedanke für viele Anhänger auch sein mag – hinter dem süßen Teil steckt zumindest offiziell eine liebevolle Erweiterung des offiziellen Sortiments.

Als zweifacher Onkel (Patenonkel) weiß Gabalier schließlich genau, dass die Leidenschaft für seine Musik oft von Generation zu Generation weitergegeben wird. Mit dem neuen Kleinkind-Styling gibt es die passende Ausstattung für die kleinsten Fans der Schlagerwelt ab sofort also schon von Geburt an.

Vor einer Weile plauderte Gabalier noch über seinen Kinderwunsch, den er ohne Partnerin schwer erfüllen könne: "Ich wollte immer Kinder haben." Es sei nicht ausgeschlossen, dass er noch welche bekomme, doch die richtige Frau dafür habe er damals noch nicht gefunden. Er bewundere Freunde, die spät Väter wurden und sieht darin etwas Positives: "Sie sagen, sie sind viel entspannter als sie es mit 30 gewesen wären." Wer weiß, vielleicht gibt es tatsächlich bald Nachwuchs im Hause Gabalier.