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Schlaganfall

Didi Ganshofer: So steht es um den Paldauer-Star

Zwei Musiker in gemusterten Anzügen, einer spielt E-Gitarre, Bühne mit Lichtern im Hintergrund.
© ullstein bild via Getty Images
Wer Die Paldauer in den vergangenen Monaten live erlebt hat, dem fiel sofort ein ungewohntes Bild auf: Statt des gewohnten Sextetts stehen derzeit nur fünf Musiker auf der Bühne.
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Ein schwerer Schicksalsschlag traf die steirische Kult-Band mitten in der Saison traf. Frontmann Didi Ganshofer (65) erlitt einen Schlaganfall und fällt bis auf Weiteres aus. Bei Andy Borg sprachen seine Bandkollegen nun offen über die emotionale Lücke.

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Bühnen-Auftritt ohne den Frontmann: Emotionale Worte bei Andy Borg

Der Schock saß tief, als die Hiobsbotschaft im Juni die Schlagerwelt erreichte und den Terminkalender der Erfolgsgruppe schlagartig auf den Kopf stellte. Seither müssen Die Paldauer den Konzertbetrieb ohne das Gesicht der Band bestreiten. Auch bei der jüngsten Ausgabe vom "Sommer-Spaß mit Andy Borg" trat die Formation nur zu fünft auf.

Gastgeber Andy Borg (65) nutzte den Besuch der Steirer im Europapark, um sich nach dem Gesundheitszustand des 65-Jährigen zu erkundigen. Ein Bandkollege antwortete sichtlich bewegt: "Ich hoffe, es geht ihm gut!" Ausgerechnet diese Show dürfte dem schmerzlich Vermissten besonders gefehlt haben: "Es war ein Leben lang seine Leidenschaft, andere Menschen glücklich zu machen und gut zu unterhalten – und gerade hier kann er nicht dabei sein. Ich bin überzeugt, er sitzt daheim mit Tränen in den Augen."

Gedanklich immer im Mittelpunkt: Hoffen auf die Rückkehr

Trotz der räumlichen Trennung unterstrichen Die Paldauer eindrucksvoll den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Die Gedanken seien bei jedem Auftritt bei ihrem Schicksalsgefährten: "Für uns ist er zwar physisch nicht da, aber gefühlsmäßig ist er immer im Mittelpunkt, und wir hoffen, dass er bald wieder da ist."

Bis Ganshofer nach seiner Genesung wieder voll auf die Bühne zurückkehren kann, hält die Formation den Betrieb aus Liebe zu den Fans zu fünft am Laufen – im festen Glauben an ein baldiges Wiedersehen im gewohnten Sextett.

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