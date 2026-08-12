Schwere Vorwürfe nach dem Tod von Felix Baumgartner

Nach dem Tod von Extremsportler Felix Baumgartner sorgt ein gelöschter Wikipedia-Abschnitt für Wirbel. Seine langjährige Partnerin Mihaela Rădulescu erhebt dazu schwere Vorwürfe im Netz.

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Zwölf Jahre lang waren Mihaela Rădulescu und Felix Baumgartner ein Paar. Auch nach seinem Flugunfall am 25. Juli 2025 hielt die 56-jährige TV-Moderatorin an der Seite des österreichischen Extremsportlers seine Hand. Doch nun gibt es Aufregung um den englischen Wikipedia-Eintrag des Verstorbenen. Am ersten Jahrestag von Baumgartners Tod wurde der Abschnitt über sein Privatleben und damit über die Beziehung zu Rădulescu entfernt.

Schwere Vorwürfe auf Instagram

Auf Instagram machte die Rumänin ihrem Ärger Luft. Sie schrieb, dass exakt am selben Tag, an dem alle Felix die Ehre erweisen sollten, seine Wikipedia-Seite verändert worden sei. Der einzige gelöschte Abschnitt betraf sein Privatleben und die letzten zwölf Jahre an ihrer Seite. Laut ihren Worten fühle es sich an, als sei sie vollständig aus seiner Geschichte gelöscht worden.

Eine Überprüfung von BILD bestätigte die Änderung. Den Meta-Daten zufolge wurde die Textpassage entfernt. Rădulescu äußerte sich auf der Plattform mit den Worten: "Ich wurde vollständig aus seiner Geschichte gelöscht. So, als hätte ich etwas falsch gemacht. Oder als wollte jemand unbedingt verhindern, dass die Welt erfährt, dass Felix, ein erwachsener Mann, unsterblich verliebt war und die längste und schönste Beziehung seines Lebens mit … mir hatte, dem rumänischen Mädchen."

Unklare Hintergründe der Löschung

Wer die Änderung auf der Wikipedia-Seite vorgenommen hat, ist nicht bekannt. Rădulescu gab an, dass ein ehemaliger Red-Bull-Mitarbeiter am Todestag auf Wunsch der Familie Baumgartner dessen Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook übernommen habe. Ob diese Person auch für den Wikipedia-Eingriff verantwortlich ist, bleibt völlig unklar. Die Moderatorin kommentierte das Geschehen mit der Aussage: "Junge, sie müssen wirklich Angst vor mir haben ..."

Offiziell wollte sich Rădulescu gegenüber BILD bisher nicht äußern. Reporter des Mediums berichteten nach Gesprächen mit Baumgartners Familie in Österreich, dass diese nicht gut auf die Moderatorin zu sprechen war. Der gelöschte Eintrag ist mittlerweile wieder auf der Wikipedia-Seite abrufbar. Wer für die Wiederherstellung gesorgt hat, ist ebenso unklar.