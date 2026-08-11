ESC-Star Straub überrascht VIPs mit Rock-Oper

Eigentlich kennt und liebt man sie für sanfte Töne und gefühlvolle Chansons. Doch nun wagt Sängerin und Komponistin Zoë Straub einen gewaltigen musikalischen Stilbruch. Auf der Wiener Summerstage präsentierte sie ihr neuestes Herzensprojekt: Mit "EPOS – Die Rockoper der Nibelungen" zeigt sie eine neue Seite.

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Die moderne, durchkomponierte Rockoper verbindet wuchtige Musik, darstellendes Theater und packendes Storytelling zu einem intensiven Gesamterlebnis. Basierend auf der klassischen Sage des Nibelungenlieds rückt "EPOS" die mächtigsten Frauenfiguren der Erzählung in den Mittelpunkt. Für Initiatorin Zoë Straub, die ihr Publikum sonst eher mit sanfter Stimme verzaubert, steht der künstlerische Ansatz bei diesem lauten Projekt fest: "Die Geschichte der zwei stärksten Frauen des Mittelalters muss von einer Frau erzählt werden."

Claudia Stöckl und Monika Ballwein. © Andreas Tischler / Vienna Press

Hochkarätiges Team und internationaler Glanz

Für das ambitionierte Werk holte sich die Musikerin namhafte Verstärkung an die Seite. Gemeinsam mit ihrem Vater, dem prämierten Produzenten und Songwriter Christof Straub (als Co-Komponist und Co-Texter), sowie der international erfahrenen Librettistin Janet Chvatal entstand das Fundament des Stücks.

Aaron Karl mit Verlobter Dorothea Altenburger © Andreas Tischler / Vienna Press

Für musikalische Weltklasse sorgt zudem Arrangeur und Orchestrator Michael Reed. Der Branchen-Gigant dirigierte einst die Londoner Weltpremiere von "Phantom der Oper" und prägte Hits wie "Tanz der Vampire", "Bat Out of Hell", "I Am From Austria" sowie das Musical-Erfolgsstück "Rock Me Amadeus". Seine Handschrift verleiht "EPOS" eine gewaltige orchestrale Tiefe.

Präsentation ´EPOS - Die Rockoper der Nibelungen´ zum Musikfestival Steyr 2027 - Vorstellung des Songs ´Baby, bye bye´, Summerstage, Wien, 10.8.2026, - Sylvia GRAF mit Ehemann © Andreas Tischler / Vienna Press

Promi-Gäste feiern laute Premiere auf der Summerstage

Auf der Wiener Summerstage gab Zoë Straub nun nicht nur spannende Einblicke in das Werk, sondern zeigte mit der Single "Baby bye bye" auch direkt, wie gut ihr das neue, rockige Gewand steht. Zahlreiche prominente Gäste – darunter Ö3-Ikone Claudia Stöckl und Schauspieler Aaron Karl – zeigten sich restlos begeistert von der ersten, überraschend wilden Hörprobe und feierten den mutigen musikalischen Tapetenwechsel der Sängerin gebührend.