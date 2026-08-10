Semino Rossi: Liebescomeback nach Trennung

Für viele Fans war es ein gewaltiger Schock: Nach 28 Ehejahren und zwei gemeinsamen Töchtern gaben Schlagerstar Semino Rossi und seine Frau Gabi ihre Trennung bekannt. Doch statt einem harten Rosenkrieg wählte das Paar einen ungewöhnlichen Weg...

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Die Entscheidung zur Trennung reifte in Semino Rossi während einer Reise in seine argentinische Heimatstadt Rosario. Anlässlich des 85. Geburtstags seiner Mutter Esther entschied der Sänger, einen Schlussstrich ziehen zu wollen. Seine Mutter war auch die Erste, der er sich anvertraute. Nach der Rückkehr nach Österreich teilte er die Entscheidung Gabi mit, zog aus dem gemeinsamen Haus aus und lebte vorübergehend sogar in einem Wohnmobil.

Ehe-Pause statt harter Schnitt

Trotz des Auszugs war eine endgültige Scheidung nie das Ziel des Schlagersängers. Die beiden definierten die Trennung von Beginn an als bewusste "Ehe-Pause", um die Beziehung vor dem endgültigen Aus zu bewahren.

Gaby und Semino Rossi © ullstein bild via Getty Images

“"Es gab eine Zeit in unserer Beziehung, in der wir dachten: 'Wir machen lieber eine Pause als einen harten Schnitt'” Semino Rossi

Diese Taktik ging auf: Im März 2022 – exakt zwei Jahre nach der Ankündigung der Auszeit – verkündete das Paar sein offizielles Liebescomeback. Die Distanz hatte beiden gutgetan und die alte Verbundenheit neu entfacht.

Das Geheimrezept für die zweite Chance

Seinen Weg zurück zu Gabi beschrieb der Musiker mit einer Mischung aus Behutsamkeit und Aufmerksamkeiten im Alltag.

Kleine Gesten: Eine selbstgekochte Paella gehörte laut Rossi ebenso dazu wie viele kleine Zeichen der Verbundenheit.

Geduld: Das Paar ging die Wiederannäherung aus Respekt voreinander sehr behutsam an.

Herzensentscheidung: Nach dem Comeback betonte er, gelernt zu haben, mit dem Herzen statt mit dem Kopf zu entscheiden.

Heute blickt das Paar optimistisch nach vorn und schmiedet bereits gemeinsame Zukunftspläne. Unter anderem steht eine große Weltreise auf dem Wunschzettel des Schlagerstars und seiner Gabi.