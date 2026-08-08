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Open-Air-Debüt

"ZDF-Fernsehgarten" muss für Giovanni Zarrella weichen

Sänger im weißen Anzug singt mit blauem Mikrofon auf einer Bühne, Musiker im Hintergrund.
© Getty Images
Am Samstag steigt die "Giovanni Zarrella Show" zum ersten Mal unter freiem Himmel, unter anderem mit Andreas Gabalier. Dabei ist man auf alle Eventualitäten vorbereitet.
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Am Samstag steigt auf dem Mainzer Lerchenberg eine große Premiere. Auf dem berühmten Gelände des "ZDF-Fernsehgarten" wird zum ersten Mal die "Giovanni Zarrella Show" unter freiem Himmel aufgezeichnet. Zuvor fand nur ein Open-Air-Special für Andrea Berg im Jahr 2022 statt. Das Event wird mit dem Motto "Die große Sommer-Party" über die Bühne gehen und Ende August im ZDF ausgestrahlt.

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Zuletzt hat "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel (61) angekündigt, dass Giovanni Zarrella (48) ihre Bühne übernehmen wird. Da die Zarrella-Produktion den Drehort am kompletten Wochenende braucht, müssen "Fernsehgarten"-Fans auf eine Live-Sendung am Sonntag verzichten. Dafür erhalten sie die aufgezeichnete Sendung "ZDF-Fernsehgarten - Das Quiz", das von Joachim Llambi (62) moderiert wird.

Gabalier mit am Start

Jedoch steht das Produktionsteam von der "Giovanni Zarrella Show" vor einer großen Herausforderung: das Wetter. Der Gastgeber erklärt der "Abendzeitung", dass das Team vorbereitet sei: "Hinter so einer Live–Show steckt ein riesiges Team, das für jede Situation Pläne entwickelt - auch für schlechtes Wetter." Laut dem "Deutschen Wetterdienst" (DWD) soll das Wetter in Rheinland-Pfalz stabil bleiben: "Am Freitag und Samstag sonnig und niederschlagsfrei."

Mit Regenshows kennt sich der 48-Jährige schon aus. Im vergangenen Sommer sang er in Stuttgart bei strömendem Regen. Die Stimmung im Publikum soll "sensationell" gewesen sein. Bei der "Giovanni Zarrella Show"-Open-Air-Show werden unter anderem Vanessa Mai (34), Kerstin Ott (44), Andrea Berg (60), Andreas Gabalier (41), Semino Rossi (64) und Mark Medlock (48) auftreten.

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