ProSieben schmeißt Heidi-Klum-Show raus

Das "HeidiFest" sollte eigentlich zur neuen großen Show von Heidi Klum werden – doch nach nur einer Ausgabe ist vorerst Schluss.

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ProSieben hat entschieden, das ungewöhnliche Schlager-Spektakel nicht fortzusetzen. Grund dafür sind offenbar die enttäuschenden Einschaltquoten der Premiere im vergangenen Jahr.

Wie das Medienmagazin "DWDL" berichtet, wird es keine weitere Live-Ausstrahlung der Show geben. Dabei hatte Heidi Klum offenbar bereits fest mit einer Fortsetzung gerechnet. Nach dem Auftakt 2025 kümmerte sich die Entertainerin sogar persönlich um die nächste Ausgabe und sicherte sich frühzeitig einen Termin im Münchner Hofbräuhaus.

Schon gebucht

ProSieben-Chef Hannes Hiller bestätigte die kuriose Vorgeschichte: "Sie hat direkt das Hofbräuhaus angerufen und den Termin fürs nächste Jahr klargemacht." Aus den Plänen wird nun allerdings nichts.

Die Premiere war beim Publikum auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während einige Zuschauer den schrillen Mix aus Musik, Promis und Klum-Show feierten, konnten andere mit der turbulenten Inszenierung wenig anfangen. Der Sender stellt deshalb klar: "Eine Live-Übertragung des 'HeidiFestes' wie 2025 ist auf ProSieben nicht geplant."

Für Klum ist es damit eine kleine TV-Schlappe. Ganz ohne Grund zum Feiern ist die "GNTM"-Chefin aber nicht: Rund um ihren Hochzeitstag veröffentlichte sie zuletzt ein bislang unveröffentlichtes Video mit einem innigen Kuss.