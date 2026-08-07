Wegen Konzerten
TV-Beben: Helene Fischer lässt Weihnachts-Show ausfallen!
"Ich hoffe sehr, dass wir die Show in diesem Jahr wieder produzieren können. Sie ist auch für mich ein echtes Highlight. Ich weiß, dass es in vielen Familien eine Art Tradition ist – ein Ritual. Und das möchte ich den Familien und uns selbst nicht nehmen, denn es ist auch bei uns eine Familientradition." Im großen oe24 -Interview gab sich Helene Fischer bezüglich ihrer Weihnachts-Show noch zuversichtlich. Jetzt ist das TV-Highlight, bei dem sie ja schon Superstars wie Robbie Williams, Eros Ramazzotti oder Tom Jones begrüßen durfte geplatzt. Und das wegen ihrem rot-weiß-roten Herz! Am 11. und 12. Dezember zündet Helene ja ein Doppelpack beim Ski Opening in Schladming und könnte dort ja sogar noch ein drittes Konzert drauflegen.
Konzerte in Schladming statt Weihnachts-Show im TV
Auch interessant
Und diese Auftritte sowie die Proben dafür machen ja für Helene etwaige Vorbereitungen für eine Weihnachtsshow, die traditionell in den ersten Dezemberwochen aufgezeichnet wird, zum Ding der Unmöglichkeit. "Das geht sich selbst für eine absolute Powerfrau wie Helene Fischer beim besten Willen nicht aus," so ein TV-Insider.
Die Helene Fischer Show mit der sie ja seit 2011 nahezu regelmäßig am Christtag bis zu 6,56 Millionen Zuseher in Deutschland und stets über 500.000 Seher in Österreich begeisterte, fällt nun schon wieder aus. 2025 gab’s für den Show-Stopp ja einen besonders süßen Grund: Die Geburt ihrer zweiten Tochter und die daraus resultierende Babypause.
Konzertfilm als Weihnachts-Wunder?
Lieferte der ORF dafür im Vorjahr die Robert Seethaler-Verfilmung "Ein ganzes Leben" als Ersatz, so könnte es heuer dennoch ein Helene Weihnachts-Wunder im TV geben. Im Juli filmte Helene ja ihre spektakuläres 360-Grad-Rundumglücklich Konzert in Wien mit. Und dieser Konzertfilm wäre ja eine mehr als perfekte Entschädigung für die entfallene Helene Fischer Show.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden