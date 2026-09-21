Bräurosl-Zelt
Klum feiert ohne ihren Tom auf der Wiesn
Am Sonntag stand Heidi Klum (53) überraschend auf der Bühne des Bräurosl-Festzelts. Das Topmodel lachte, tanzte und prostete den Gästen zu. Nach ihrem "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus setzte sie ihren Abend im Traditionszelt fort, wo sie gut gelaunt die Stimmung genoss.
Heidi Klum überrascht im Bräurosl
Rufend verkündete Klum "I love Bräurosl" und richtete mit "Stay Pride!" („Bleib stolz“) eine Botschaft an die Anwesenden. Das Festzelt gilt als wichtiger Treffpunkt für lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und queere Menschen. Obwohl ihr Auftritt nicht lange dauerte, gehörte er zu den besonderen Momenten des Abends. Auf der Bühne performte sie ihren Kult-Song "Sunglasses At Night" und sorgte für Top-Stimmung im Zelt.
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Starke Botschaft auf dem Oktoberfest
Nur Ehemann Tom Kaulitz (37) fehlte an diesem Abend. Warum er an diesem Abend nicht dabei war, ist bislang unbekannt. Hingegen feierte Bill Kaulitz (37) nur 250 Meter entfernt beim "Almauftrieb" in Käfers Wiesn-Schänke, dem wichtigsten Promi-Treff des Oktoberfests. Weil sich viele Fotografen auf das dortige Promi-Schaulaufen konzentrierten, verlief Heidis Besuch im Bräurosl zunächst fast unter dem Radar. Den Gästen im Zelt war das egal, sie werden noch lange von den Minuten mit dem Weltstar sprechen.
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