Stars weinen um Crawford-Sohn Presley (†27)

Der plötzliche Tod von Presley Gerber, dem Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber, erschüttert die internationale Modewelt und Prominenz.

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Die Nachricht über das Ableben von Presley Gerber hat in der internationalen Unterhaltungsindustrie Bestürzung ausgelöst. Der Sohn der Mode-Ikone Cindy Crawford und des Geschäftsmanns Rande Gerber verstarb am 20. September. Nachdem erste US-Medien über den tragischen Verlust berichtet hatten, bestätigte die Familie die traurige Gewissheit. Für die Hinterbliebenen und das gesamte persönliche Umfeld bedeutet das plötzliche Ereignis einen verheerenden Einschnitt.

In den vergangenen Jahren war Gerber nicht nur als Teil einer der bekanntesten Promi-Familien der Welt in Erscheinung getreten, sondern hatte auch selbst erste Schritte in der internationalen Modelbranche unternommen. Der schwere Verlust hinterlässt bei Angehörigen, engen Freunden und langjährigen Wegbegleitern eine schmerzhafte Leere.

Todesursache unklar: Autopsie behördlich angeordnet

Über die genauen Umstände und Hintergründe des plötzlichen Todes herrscht zur Stunde noch absolute Unklarheit. Weder die Behörden noch die Hinterbliebenen machten bislang nähere Angaben zu einer möglichen medizinischen Ursache oder den konkreten Geschehnissen am Tag seines Ablebens. Um Klarheit über die genauen Todesumstände zu erlangen, ordnete die zuständige Gerichtsmedizin eine umfassende Obduktion an. Die toxikologischen und rechtsmedizinischen Befunde stehen derzeit noch aus und werden erst in den kommenden Tagen oder Wochen Klarheit schaffen.

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Bis diese offiziellen Ergebnisse vorliegen, bat das persönliche Umfeld der Familie darum, ihre Privatsphäre in dieser dunkelsten Stunde des Abschieds uneingeschränkt zu respektieren. Cindy Crawford und Rande Gerber zogen sich zunächst komplett zurück, um den schwersten Verlust ihres Lebens im engsten Kreis ihrer Liebsten zu betrauern.

Paris Hiltons rührende Worte an ihren verstorbenen Freund

Nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Schreckensnachricht wandten sich erste prominente Vertraute an die Öffentlichkeit, um ihr tiefes Mitgefühl zu bekunden. Zu den Ersten, die öffentlich von Gerber Abschied nahmen, gehörte Paris Hilton. Die beiden verband seit vielen Jahren eine enge, fast familiäre Freundschaft, die sich abseits des Blitzlichtgewitters vor allem in gegenseitiger Wertschätzung und privaten Momenten widerspiegelte.

Paris Hilton trauert um Presley © Instagram

In einer bewegenden Wortmeldung verlieh Hilton ihrer Fassungslosigkeit Ausdruck und schrieb: "Ich bin völlig erschüttert. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wirklich passiert ist." Weiter erinnerte sie an den besonderen Charakter ihres langjährigen Wegbegleiters: "Presley, du warst so eine wundervolle Seele. So lieb, einfühlsam, gütig und aufrichtig. Du hast mir so viel bedeutet, und ich werde dich mehr vermissen als Worte es ausdrücken können." Hilton versprach, die gemeinsamen Erinnerungen für immer in Ehren zu halten, darunter das Lachen, die tiefen Gespräche und das unbeschwerte Zusammensein. Gerber habe ein sanftes Herz gehabt und etwas ganz Besonderes ausgestrahlt, das jeder in seiner Nähe spüren konnte. Mit den Zeilen "Ich hoffe, du wusstest, wie sehr du geliebt wurdest und wie vielen Menschen du am Herzen lagst. [...] Ruhe in Frieden. Ich werde dich für immer lieben. Wir werden dich so vermissen", schloss sie ihren emotionalen Nachruf ab.

Brooklyn Beckham nimmt Abschied von Presley. © Instagram

Brooklyn Beckham und Wegbegleiter zutiefst erschüttert

Hiltons ergreifende Worte lösten eine Welle des Mitgefühls in der internationalen Prominenz aus. Auch andere Promi-Sprösslinge wie Brooklyn Beckham meldeten sich zu Wort und teilten berührende Gedanken im Gedenken an den Verstorbenen. Zahlreiche Fotografen, Designer und Jugendfreunde Gerbers posteten persönliche Erinnerungsfotos und spendeten der Familie virtuell Trost. Das weltweite Gedenken verdeutlicht, wie geschätzt und geliebt Presley Gerber in seinem Umfeld war.