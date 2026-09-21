Kalifornien führt "Dolly-Parton-Tag" ein

Datum 25. September wegen Wortspiels mit Song "Nine to Five"

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Der US-Bundesstaat Kalifornien führt einen eigenen Gedenktag für die kürzlich gestorbene US-Sängerin Dolly Parton ein. Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnete am Sonntag ein Gesetz, nach dem künftig am 25. September der "Dolly Parton Day" begangen wird. Das Datum wurde wegen eines Wortspiels mit Partons bekanntem Song "Nine to Five" gewählt. Im Englischen lässt sich das Datum als "9-2-5" lesen.

"Mit diesem Gesetz schaffen wir nicht nur einen Tag, an dem wir Dolly Parton feiern. Wir schaffen zugleich eine jährliche Erinnerung daran, so zu leben, wie sie es getan hat - mit Freude, Anmut und ganz viel Herz", so Newsom in der Ankündigung.

US-Flaggen wehen nach Dolly Partons Tod am Washington Monument auf Halbmast © APA/AFP/KENT NISHIMURA

Würdiges Andenken

Das Gesetz würdigt Parton als Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Philanthropin. Die mit 80 Jahren gestorbene Parton gehört zu den bekanntesten Künstlerinnen der Country-Musik. Weltweit verkaufte sie nach Angaben der kalifornischen Regierung mehr als 100 Millionen Tonträger. Auch für ihr soziales Engagement war Parton bekannt. Mit ihrer Stiftung Imagination Library wurden nach Angaben der Regierung weltweit mehr als 300 Millionen Bücher an Kinder verteilt. Die Country-Ikone ("Jolene", "Nine to Five", "I Will Always Love You") ist am 25. August in Nashville gestorben.