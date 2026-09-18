Kim Kardashian: Krebs-Angst nach Diagnose!

Große Bestürzung um Reality-Superstar Kim Kardashian: Die vierfache Mutter hat eine ernste medizinische Diagnose öffentlich gemacht. Der Befund weckt schmerzhafte Erinnerungen an das schwerste Familiendrama ihres Lebens, denn ihr Vater Robert Kardashian starb daran.

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Die Bilder aus dem brandneuen Vorschau-Clip zur achten Staffel der weltweiten Erfolgsshow "The Kardashians" rücken den gewohnten Luxus und das schillernde Glamour-Leben der berühmtesten TV-Familie der Welt schlagartig in den Hintergrund. In der Sequenz, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, sieht man eine sichtlich mitgenommene Kim Kardashian im Krankenbett liegen. Mit leiser und belegter Stimme wendet sich die Unternehmerin an ihr Umfeld und spricht erstmals über ihren alarmierenden Gesundheitszustand: Sie habe "etwas namens Ösophagitis".

Nach Auskunft der renommierten Fachmediziner von "Johns Hopkins Medicine" handelt es sich bei einer Ösophagitis um eine schwere Schwellung und Reizung jenes Gewebes, das die Speiseröhre von innen auskleidet. Was zunächst wie ein abstrakter medizinischer Fachbegriff klingen mag, löst bei den Kardashian-Schwestern pure Panik aus. Während die Kameras die geschwächte Protagonistin im Spitalbett zeigen, stellt eine Stimme aus dem Off die eine quälende Frage, die allen Familienmitgliedern den Atem stocken lässt: "Ist das nicht das, woran er gestorben ist?" Mit einem fast unhörbaren, gequälten Nicken bejaht Kim diese schreckliche Vorahnung.

Die tödliche Diagnose von Vater Robert Kardashian

Hintergrund dieser dramatischen Szene ist das Schicksal von Robert Kardashian, dem geliebten Vater von Kim, Kourtney, Khloé und Rob Kardashian. Der prominente Promi-Anwalt, der durch den Jahrhundert-Prozess um O.J. Simpson Berühmtheit erlangte, erkrankte im Jahr 2003 schwer und starb schließlich an Speiseröhrenkrebs. Nach Angaben der medizinischen Experten der University of Washington birgt eine Entzündung wie die Ösophagitis erhebliche Langzeitrisiken: Bleibt die Erkrankung unbehandelt, kann sie sich zu einem sogenannten Barrett-Ösophagus entwickeln, bei dem die normale Schleimhaut der Speiseröhre durch eine bösartig veränderte und krebsanfällige Schleimhaut ersetzt wird.

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Wie rasend schnell und brutal die tückische Krankheit damals das Leben des Familienoberhaupts auslöschte, beschrieb Kims Schwester Khloé erst vor einiger Zeit in einer emotionalen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land". Darin erinnerte sie sich unter Tränen an die traumatische Phase ihres Lebens: "Mein Vater ist sehr schnell gestorben. Er hatte Speiseröhrenkrebs und ich glaube, er starb sechs oder sieben Wochen nach der Diagnose." Der Jurist habe die Ausweglosigkeit seiner Lage vor seinen Kindern stets geheim gehalten: "Ich glaube nicht, dass er selbst akzeptieren konnte, dass es unheilbar war, aber er hat diese Worte gegenüber uns nie in den Mund genommen."

Hoffnung auf vollständige Genesung durch Früherkennung

Dass Kim Kardashian nun mit genau demselben Leiden konfrontiert wird, ist für die Angehörigen ein emotionaler Schock, birgt medizinisch gesehen aber eine enorme Chance. Im Gegensatz zu ihrem Vater, bei dem der Krebs viel zu spät diagnostiziert wurde, ist die Erkrankung bei Kim in einem behandelbaren Frühstadium entdeckt worden. Wie die gastroenterologische Abteilung der University of Washington betont, tritt eine chronische Ösophagitis in der Bevölkerung sehr häufig auf und lässt sich bei konsequenter medikamentöser Therapie und Lebensumstellung hervorragend heilen. Für Kim Kardashian beginnt nun der Kampf um ihre Gesundheit, begleitet von den bangen Blicken ihrer weltweiten Millionen-Fangemeinde.