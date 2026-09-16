"The Voice"-Star (†43) tot aufgefunden

Ben Saunders gewann 2010 die erste Staffel von "The Voice" in Holland. Jetzt wurde er mit nur 43 Jahren leblos aus einem See geborgen. Familie, Freunde und Fans ist fassungslos.

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Die internationale Unterhaltungsszene trauert um eine ihrer prägendsten Stimmen der 2010er-Jahre: Ben Saunders, der Sieger der weltweit allerersten Staffel des TV-Formats "The Voice", ist im Alter von 43 Jahren verstorben. Der niederländische Sänger wurde am Dienstag leblos aus einem See nahe Arnhem geborgen, nachdem Zeugen den Notruf gewählt hatten. Eine großangelegte Suchaktion von Rettungskräften und Polizei brachte rasch die traurige Gewissheit. Die Ermittlungsbehörden schließen ein Fremdverschulden nach derzeitigem Kenntnisstand aus, eine offizielle Ursache für das Ableben liegt bislang nicht vor.

Tiefe Trauer im familiären und musikalischen Umfeld

Sein Bruder Dean Saunders wandte sich mit einer emotionalen Botschaft an die Öffentlichkeit und verlieh dem tiefen Schmerz der Familie Ausdruck. Er würdigte den Verstorbenen als liebevollen Familienmenschen und bat um einen respektvollen Umgang in dieser schweren Zeit. Auch prominente Weggefährten zeigten sich erschüttert. Der niederländische Star-Musiker Marco Borsato, einst als Coach bei "The Voice" tätig, fand bewegende Worte für den schmerzlichen Verlust des Ausnahme-Talents, dessen plötzlicher Heimgang eine spürbare Lücke hinterlässt.

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Wie Ben Saunders das Phänomen der roten Drehstühle prägte

Mit seinem historischen Sieg im Jahr 2010 war Ben Saunders das allererste Gesicht, das die berühmten roten Drehstühle weltweit berühmt machte. Was damals als TV-Experiment von Produzent John de Mol in den Niederlanden begann, entwickelte sich in den Folgejahren zu einem der erfolgreichsten Showformate der gesamten Fernsehgeschichte:

Weltweiter Siegeszug: Nach dem Vorbild der niederländischen Originalstaffel entstanden Ableger in mehr als 150 Ländern rund um den Globus.

Neues Show-Konzept: Der Fokus auf das reine Gesangstalent („Blind Auditions“) revolutionierte das bis dahin stark optisch geprägte Castingshow-Genre nachhaltig.

Unvergessener Kult-Auftritt: Saunders galt bis zuletzt als absolute Ikone der Show, da er mit seinem markanten Rock- und Soul-Timbre den Maßstab für alle nachfolgenden Talente setzte.

Auch im deutschsprachigen Raum verfolgten Millionen Zuseher das Format über Jahre hinweg mit großer Begeisterung – seinen Ursprung wird die Musikwelt jedoch stets mit dem Namen Ben Saunders verbinden.

Verlobte, drei Kinder und Kollegen unter Schock

Besonders tragisch: Saunders hinterlässt seine Verlobte Janita Engels, mit der er seit elf Jahren eine feste Partnerschaft führte, sowie drei gemeinsame Kinder. Noch vor wenigen Tagen schien das Familienglück ungetrübt. Auf Instagram hatte der Musiker ein inniges Foto geteilt, auf dem er und seine Lebensgefährtin sich verliebt küssen.

Auch in der niederländischen Musikbranche sitzt der Schock tief. Zahlreiche Kollegen und Wegbegleiter äußerten sich fassungslos über den plötzlichen Verlust. Der frühere "The Voice"-Coach Marco Borsato fand ergreifende Worte des Abschieds: "Lieber, besonderer Mensch, mein Herz weint. Ich kann keine Worte für die Leere finden, die du hinterlässt." Der Musiker hinterlässt eine tiefe Lücke bei seiner Familie und seinen Fans.