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Oasis-Sohn: Sonny Gallagher zeigt Rivalen Stinkefinger

Sonny Gallagher und Papa Noel
© Getty Images
Der Sohn von Oasis-Star Noel Gallagher zeigte den gegnerischen Fans nach einem Tor den Stinkefinger.
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Am Sonntag setzten sich die Emotionen beim Fußballduell der Stadtrivalen Machester City und Manchester United fort. Als Star-Stürmer Erling Haaland (26) in der zweiten Halbzeit die Führung für City erzielte, kochte die Stimmung im Stadion von Manchester United hoch. Dem Treffer ging eine minutenlange Prüfung durch den Video-Schiedsrichter voraus, der eine mögliche Abseitsstellung kontrollierte. Schließlich wurde das Tor gewertet und Manchester City brachte das 1:0 über die Zeit.

Erling Haaland
Erling Haaland © Getty Images

Aktion von Sonny Gallagher

Auf den Rängen verfolgte Noel Gallagher (59) das Spiel gemeinsam mit seinen Söhnen Donovan (18) und Sonny (15). Nach der Bestätigung des Tores zeigte Sonny Gallagher den Anhängern des Rivalen den Stinkefinger. Vater Noel Gallagher riss zeitgleich jubelnd die Arme nach oben und klatschte.

Sonny, Donovan und Noel Gallagher
Sonny, Donovan und Noel Gallagher © Getty Images

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Für die Brüder war das Spiel nicht die erste gemeinsame Begleitung ihres Vaters in den vergangenen Tagen. Vor Kurzem besuchten sie gemeinsam mit ihm die Premiere der Oasis-Dokumentation "Don’t Look Back In Anger" in London, bei der der 15-Jährige eine alte Jacke seines Vaters trug.

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