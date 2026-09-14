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"Hasse" die Kampagne

Sport-Stars verurteilen Sweeneys Nackt-Werbung

Eine Frau hält zwei Footballs vor ihrer Brust, im Hintergrund leuchten Lichter.
© YouTube/ Novig
Die US-Schauspielerin Sydney Sweeney (29) löst mit einer Werbung eine Kontroverse aus. Kritik gibt es wegen der freizügigen Aufnahmen mit Sportgeräten.
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New York. Die US-Schauspielerin Sydney Sweeney (29) hat erneut mit einer Werbekampagne für Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. Für einen Sportwettenanbieter zeigt sich Sweeney auf Bildern und Videos nackt oder halb nackt mit verschiedenen Sportgeräten. Die Schauspielerin, die unter anderem mit den Serien "The White Lotus" und "Euphoria" Erfolge gefeiert hatte, zeigte die Kampagne auch auf ihrem Instagram-Profil.

Sportlerinnen üben scharfe Kritik

Viele Fans feierten die Fotos - zahlreiche Sportlerinnen übten aber scharfe Kritik. "Hört auf, Frauen im Sport zu sexualisieren", kommentierte die britische Athletin Lucy Davis. Die australische Wasserball-Spielerin Tilly Kearns schrieb, sie "hasse" die Kampagne, und die frühere australische Profi-Schwimmerin Ariarne Titmus schrieb, die Kampagne mache sie "wütend".

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Bereits im vergangenen Jahr hatte Sweeney mit einer Kampagne für eine US-Modemarke für eine Kontroverse gesorgt. "Sydney Sweeney hat tolle Jeans", lautete der Slogan - ein Wortspiel, denn die englischen Worte für Gene - "Genes" - und das Wort Jeans klingen gleich. Für das Wortspiel, aber auch für die Art, wie sich die Schauspielerin in Szene setzte, wurde sie heftig kritisiert.

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