Kult-Designer Bob Mackie im Alter von 87 Jahren verstorben

Der legendäre US-amerikanische Kostüm- und Modedesigner Bob Mackie ist gestorben. Er prägte über Jahrzehnte hinweg die Looks von Weltstars wie Cher, Tina Turner und Diana Ross und wurde 87 Jahre alt.

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USA. Der Abschied von der Styling-Ikone wurde am Montag auf der offiziellen Instagram-Seite von Bob Mackie bekannt gegeben. Sein Team teilte mit, dass der Designer heute im Alter von 87 Jahren verstorben sei. Er habe sein Leben in vollen Zügen gelebt und sich seinen Traum als Mode- und Kostümdesigner erfüllt. Seine außergewöhnlichen Kreationen würden für immer weiterleben und Schönheit in die Welt bringen.

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Von Los Angeles nach Hollywood

Bob Mackie wurde 1939 in einem Vorort von Los Angeles geboren. Nach der Trennung seiner Eltern im Alter von zwei Jahren wuchs er hauptsächlich bei seinen Großeltern auf, die seine Liebe zur Kunst förderten. Seine wahre Inspiration fand er jedoch im Kino beim Betrachten von Stars wie Betty Grable und Rita Hayworth. Seine Zeichenfähigkeiten verschafften ihm schließlich erste Arbeiten in der Unterhaltungsbranche. Der Durchbruch gelang ihm, als die Schauspielerin und Sängerin Mitzi Gaynor ihn für ihre Las-Vegas-Revue engagierte. Später entwarf er Kostüme für ihre TV-Specials und gewann für ihre Shows in den Jahren 1976 und 1978 Emmys.

Legendäre Zusammenarbeit mit Cher

Einer seiner ersten großen Aufträge war die Arbeit als Kostümbildner für "The Carol Burnett Show" von 1967 bis 1978. Dort lernte er auch Cher kennen. Aus dieser Begegnung entstand eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, die die Modewelt nachhaltig veränderte.

Modedesigner Bob Mackie und Sängerin/Schauspielerin Cher besuchen die Gala-Ausstellung des Costume Institute im Metropolitan Museum "Costumes of Royal India" am 09. Dezember 1985 im Metropolitan Museum of Art in New York City. © Ron Galella Collection via Getty

Zu ihren berühmtesten gemeinsamen Auftritten zählt der Oscar-Laufsteg von 1986, bei dem Cher ein auffälliges, bauchfreies Paillettenkleid mit riesigem Federkopfschmuck trug. Mackie erinnerte sich später daran, dass er ihr ursprünglich davon abgeraten hatte, doch Cher setzte sich durch und landete auf den Titelseiten im ganzen Land.

Cher und Bob Mackie posieren bei der Premierenvorstellung des neuen Broadway-Musicals "The Cher Show" im Neil Simon Theatre am 03. Dezember 2018 in New York City. © Bruce Glikas/FilmMagic

Erfolge und Auszeichnungen

Neben seiner Arbeit für die Bühne und das Fernsehen entwarf Mackie auch Kollektionen für den Handel, doch seine Leidenschaft galt stets der Einkleidung von Figuren für Shows. Im Laufe seiner Karriere war er 32-mal für einen Emmy nominiert und gewann diesen neunmal für seine Arbeiten mit Cher, Carol Burnett und Diana Ross. Im Jahr 2002 wurde er in die Television Hall of Fame aufgenommen. Zudem erhielt er drei Oscar-Nominierungen für die Filme "Lady Sings the Blues", "Funny Lady" und "Pennies From Heaven". Für das Musical "The Cher Show" im Jahr 2018 wurde er mit einem Tony Award ausgezeichnet. Seine Archivstücke blieben bis zuletzt bei jüngeren Prominenten wie Zendaya, Miley Cyrus und Anya Taylor-Joy sehr gefragt.

Von Cher und Tina Turner getragene Entwürfe von Bob Mackie sind bei der Vorschau zur Versteigerung "Icons & Idols: Hollywood & Street Contemporary Art Auction" von Julien's Auctions im Standard Oil Building Beverly Hills am 12. November 2018 in Beverly Hills, Kalifornien, ausgestellt. © Getty Images

Einblick in das Privatleben

Im Jahr 1960 heiratete Mackie LuLu Porter. Das Paar bekam den gemeinsamen Sohn Robin und ließ sich 1963 scheiden. Robin kämpfte mit Drogensucht und verstarb 1993 an den Folgen einer AIDS-Erkrankung, nachdem er clean geworden war, wie das Magazin "People" berichtet. In der Dokumentation Naked Illusion aus dem Jahr 2024 sprach Mackie darüber, dass er später erfahren habe, eine Enkelin sowie zwei Urenkelinnen zu haben, zu denen er Kontakt aufbauen konnte. Ab 1963 führte Mackie eine Beziehung mit dem Kostümbildner Ray Aghayan, mit dem er bis zu dessen Tod im Jahr 2011 zusammenlebte.