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Goldener Löwe

Finales Schaulaufen in Venedig

Eine Frau in einem eleganten schwarzen Kleid posiert lächelnd auf dem roten Teppich.
© Corbis via Getty Images
Die 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig sind am 12. September 2026 mit einer glanzvollen Gala zu Ende gegangen. Die begehrteste Trophäe des Festivals, der Goldene Löwe für den besten Film, ging an das hochgelobte Werk "Woman Unknown".
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Das packende Drama "Woman Unknown" hat am Abend des 12. September 2026 Filmgeschichte geschrieben. Die hochkarätig besetzte internationale Jury kürte das Werk nach tagelangen, intensiven Beratungen zum absoluten Spitzenreiter des diesjährigen Festivals am Lido. Der Film, der sich auf tiefgründige Weise mit Identität, Geheimnissen und menschlichen Abgründen auseinandersetzt, hatte sich bereits in den vergangenen Festivaltagen zu einem echten Favoriten unter Kritikern und Kinofans entwickelt.

Zwei Frauen posieren lachend auf dem Roten Teppich vor einem grafischen Hintergrund.
Mathilde Arcel und May El Toukhy. © Mondadori Portfolio via Getty Im

Bei der feierlichen Preisübergabe im vollbesetzten Palazzo del Cinema herrschte überwältigende Begeisterung, als das Team hinter "Woman Unknown" die goldene Trophäe unter tosendem Applaus und stehenden Ovationen entgegennahm.

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Das Finale des Festivals bot nicht nur filmische Meisterleistungen auf der Leinwand, sondern auch ein Schaulaufen der Stars auf dem roten Teppich. In den letzten Tagen der Festspiele versammelten sich die größten Namen der internationalen Film- und Modewelt in der italienischen Lagunenstadt, um das Kino gebührend zu feiern. Zum Finale waren Größen wie Maggie Gyllenhaal und Greta Scarano auf dem roten Teppich unterwegs.

Frau im schwarzen Abendkleid mit hellblauer Jacke auf rotem Teppich bei einer Veranstaltung.
Maggie Gyllenhaal. © Mondadori Portfolio via Getty Im

Die Fotografen und wartenden Fans am Lido erlebten ein wahres Blitzlichtgewitter, als die Megastars in ihren atemberaubenden Haute-Couture-Roben über den roten Teppich schritten. Die einzigartige Kulisse von Venedig bot einmal mehr den perfekten Rahmen für glamouröse Auftritte, die weltweit für Schlagzeilen sorgten.

Besonders die Auftritte der letzten Tage bleiben unvergessen und setzten modische sowie künstlerische Maßstäbe. Schauspiel-Ikonen und Weltstars zeigten sich am Lido bestens gelaunt, schrieben geduldig Autogramme für die hunderte angereisten Fans und posierten für die Kameras. Die elegante Schönheit der edlen Roben und die lockere Lässigkeit der Hollywood-Garde bewiesen einmal mehr, warum das Festival in Venedig als das glamouröseste Event der Filmbranche gilt.

Mit der feierlichen Vergabe des Goldenen Löwen an "Woman Unknown" am 12. September 2026 verabschiedet sich der Lido aus einer denkwürdigen Festival-Saison, die den Stellenwert des Kinos als wichtiges Kulturgut eindrucksvoll untermauert hat.

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