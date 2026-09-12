Pop-Superstar
Lady Gaga ist Mama geworden
Die Boulevardblätter "Page Six" und "People" berichteten am Freitag von der Geburt des Kindes, ohne nähere Angaben über Geschlecht, Namen oder Geburtstag zu machen. "Page Six" veröffentlichte zudem Fotos, die Lady Gaga mit dem Baby zeigen.
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Die Sängerin von Hits wie "Bad Romance", "Poker Face" und "Shallow" hat in den vergangenen Jahren immer wieder davon gesprochen, Mutter werden zu wollen. Die Grammy-Gewinnerin mit dem bürgerlichen Namen Stefani Germanotta - von ihren Fans "Mother Monster" genannt - ist seit 2024 mit dem Unternehmer Polansky verlobt. Im April beendete sie ihre Welt-Tournee Mayhem Ball.
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