iPhone Duo: Das kann Apples neues Superhandy

Apple steigt mit dem brandneuen iPhone Duo offiziell in das Geschäft der faltbaren Smartphones ein. Das kann das iPhone Duo, das teuerste Apple-Handy aller Zeiten.

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Für Apple-Fans in Österreich, die das neue iPhone Duo als Erste in den Händen halten wollen, heißt es schnell sein. Die Termine für den Marktstart stehen fest und die Vorbereitungen bei den heimischen Mobilfunkanbietern laufen auf Hochtouren.

Ab dem 16. Oktober um 14 Uhr unserer Zeit können Kunden in Österreich ihr Gerät online und bei ausgewählten Händlern reservieren.

Die Auslieferung und der reguläre Verkauf in den Stores starten am 23. Oktober.

Preis-Schock: So viel kostet das iPhone Duo

Es bleibt abzuwarten, wie viele Österreicher bereit sind, für das erste Falthandy aus dem Hause Apple – das teuerste Modell jemals – tief in die Tasche zu greifen, oder ob das Modell ein exklusives Nischenprodukt bleibt. Denn das iPhone Duo ist das mit Abstand teuerste iPhone-Modell der Geschichte.

Der neue Apple-CEO John Ternus zeigt das Duo. Das innere Display des Duo hat eine Diagonalen von 7,6 Zoll (fast 20 Zentimeter). © APA/AFP/KARL MONDON

Die wichtigsten Preis-Details im Überblick:

iPhone Duo (256 GB): Dieses Einstiegsmodell schlägt mit stolzen 2.319 Euro zu Buche.

iPhone Duo (2 TB): Wer die absolute Maximalausstattung mit gigantischem Speicherplatz benötigt, muss unglaubliche 3.819 Euro auf den Tisch legen.

Zusammengeklappt ist das iPhone Duo 11,3 mm dick. © EPA

Doch was kann das neueste Apple-Handy, dass der neue Apple-Boss John Ternus diese Woche vorgestellt hat? Die wichtigsten Fakten: Der Falz beim Falthandy ist unsichtbar.

Die Einbuchtung in der Mitte lässt sich beim aufgeklappten Handy zwar erfühlen, stört aber nicht. Apple warb bei der Präsentation mit Spezialbeschichtungen und einer Nanotextur, dank der die Oberfläche sich weniger nach Kunststoff anfühlt und Umgebungslicht weniger stark reflektiert wird. Das funktioniert.

Mit den Preisen positioniert Apple das faltbare Smartphone jedenfalls klar als Premium-Produkt für Tech-Enthusiasten und anspruchsvolle Kunden, die das absolute Maximum an mobiler Produktivität suchen. Manko: Die Kamera ist zwar gut, aber nicht hervorragend. In dem Punkt kann das neue iPhone 18 Pro mehr.