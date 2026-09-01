Dolly Parton (†80): Jetzt kommen die Mega-Tribute-Konzerte

Am 25. August verlor Dolly Parton den Kampf gegen den Krebs. Jetzt wird sie weltweit gefeiert. Nach den emotionalen Verbeugungen diverser Musikgrößen kommen 2027 die Tribute-Konzerte "Dollywood" in London und Nashville.

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Harry Styles in New York („I Will Always Love You”, Kacey Musgraves in Boston (“Here You Come Again”), Pitbull in New York (“9 to 5”), Jack White von den White Stripes in London (“Jolene”), Maisie Peters beim Reading Festival (“Here You Come Again”), Kes$ha in Pittsburgh (“Can’t Hold A Candle”). und Carly Pearce im Duett mit Jelly Roll (“9 to 5) , sowie Brandi Carlile (“Coat of ManyColors”) in Nashville. Weltweit verbeugen sich die Musik-Granden vor Dolly Parton († 80). Sogar in Wien lief ihr Hit "Jolene" als Einstimmung zum Georg-Danzer-Tribute "Danzermania". Jetzt kommen die großen Tribute-Konzerte!

Dolly Parton wird 2027 mit den Tribute-Konzerten "Dollywood" in London und Nashville gefeiert. © DollyParton.Com

Wie die Familie und die Nachlassverwalter verraten, sind für 2027 zwei große Erinnerungs-Konzerte unter dem Motto "Dollywood" an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in Nashville und London geplant. Die Organisatoren beschreiben die Veranstaltung als zweitägige, mit Stars besetzte Feier auf zwei Kontinenten. Das Projekt wird von Team Dolly produziert, und die Ankündigung bestätigt, dass das Festival nicht erst nach dem Tod der amerikanischen Musikikone konzipiert wurde, sondern aus einem Konzept hervorgegangen ist, das Parton selbst entwickelt hatte, bevor sie sich aus einem Teil ihrer öffentlichen Verpflichtungen zurückzog. Die Premiere sollte rund um Dollys 80.Geburtstag (19. Jänner 2026.) über die Bühne gehen. Mit Dolly Parton als Headliner.

So zollt Harry Styles Dolly Tribut:

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Jetzt sollen sich die Granden der Musikszene vor Dolly verbeugen. Die genauen Termine der Tribute-Konzerte "Dollywood" in London und Nashville werden noch bekannt gegeben. Ebenso die Riege der teilnehmenden Stars.