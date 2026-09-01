oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

„Dollywood”

Dolly Parton (†80): Jetzt kommen die Mega-Tribute-Konzerte

Thomas Zeidler-Künz
von
Frau mit blonden Haaren und glitzerndem Outfit hebt lächelnd die Arme auf einer Bühne.
© WireImage
Am 25. August verlor Dolly Parton den Kampf gegen den Krebs. Jetzt wird sie weltweit gefeiert. Nach den emotionalen Verbeugungen diverser Musikgrößen kommen 2027 die Tribute-Konzerte "Dollywood" in London und Nashville.
OE24 auf Google bevorzugen

Harry Styles in New York („I Will Always Love You”, Kacey Musgraves in Boston (“Here You Come Again”), Pitbull in New York (“9 to 5”), Jack White von den White Stripes in London (“Jolene”), Maisie Peters beim Reading Festival (“Here You Come Again”), Kes$ha in Pittsburgh (“Can’t Hold A Candle”). und Carly Pearce im Duett mit Jelly Roll (“9 to 5) , sowie Brandi Carlile (“Coat of ManyColors”) in Nashville. Weltweit verbeugen sich die Musik-Granden vor Dolly Parton († 80). Sogar in Wien lief ihr Hit "Jolene" als Einstimmung zum Georg-Danzer-Tribute "Danzermania". Jetzt kommen die großen Tribute-Konzerte!

Auch interessant

Wörthersee-Umfrage unter Urlaubern, Anrainern und Wassersportlern

"Werden dafür bezahlen": Deutschland droht Russland

Amazon Second Chance Deal Days: Die besten Baumarkt-Deals

Buntes Logo mit dem Schriftzug „Dolly Fest“ auf pink-blauem Hintergrund.
Dolly Parton wird 2027 mit den Tribute-Konzerten "Dollywood" in London und Nashville gefeiert. © DollyParton.Com

Wie die Familie und die Nachlassverwalter verraten, sind für 2027 zwei große Erinnerungs-Konzerte unter dem Motto "Dollywood" an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in Nashville und London geplant. Die Organisatoren beschreiben die Veranstaltung als zweitägige, mit Stars besetzte Feier auf zwei Kontinenten. Das Projekt wird von Team Dolly produziert, und die Ankündigung bestätigt, dass das Festival nicht erst nach dem Tod der amerikanischen Musikikone konzipiert wurde, sondern aus einem Konzept hervorgegangen ist, das Parton selbst entwickelt hatte, bevor sie sich aus einem Teil ihrer öffentlichen Verpflichtungen zurückzog. Die Premiere sollte rund um Dollys 80.Geburtstag (19. Jänner 2026.) über die Bühne gehen. Mit Dolly Parton als Headliner.

So zollt Harry Styles Dolly Tribut:

Jetzt sollen sich die Granden der Musikszene vor Dolly verbeugen. Die genauen Termine der Tribute-Konzerte "Dollywood" in London und Nashville werden noch bekannt gegeben. Ebenso die Riege der teilnehmenden Stars.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mette-Marit ist jetzt Königin

Dolly Parton (†80): Jetzt kommen die Mega-Tribute-Konzerte

60.000 Euro Gehalt: 7-jähriger Promi-Sohn sucht Social-Media-Manager

Rumer Willis: Sorgerechtsstreit mit Ex eskaliert

Gewinnspiel: Ihre letzte Chance auf Johnny Depp

Cruise & Hathaway zusammen in Fortsetzung von 90er-Hit

Hollywood im Anflug auf Venedig

Kylie Minogue knackt mit DIESEM Hit die Milliardenmarke

10.000 Dollar Gehalt: Snoop Dogg sucht Eis-Tester

"Dawsons Creek"-Star Philipps: Gehirntumor!