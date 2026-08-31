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Tage des Donners 2

Cruise & Hathaway zusammen in Fortsetzung von 90er-Hit

SR
von
Ein Mann und eine Frau lehnen lächelnd an einem Rennwagen mit der Aufschrift "Days of Thunder".
© YouTube
Schauspielerin Anne Hathaway steht bald für ein spektakuläres neues Filmprojekt an der Seite von Tom Cruise vor der Kamera, Tage des Donners 2.
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Die Fortsetzung von "Tage des Donners" soll am Freitag, 2. Juni 2028, in den Kinos anlaufen. Im zweiten Teil des bekannten 90er-Rennfahrerstreifens steht Anne Hathaway erstmals gemeinsam mit dem bekannten Actionstar vor einer Filmkamera. "Ich werde dieses Baby zur Welt bringen, und dann machen wir diesen Film", sagte die berühmte Darstellerin in einem kurzen Ankündigungsclip. Beide stehen in dem kurzen Video vor einem Rennauto, auf dem auch der geplante Erscheinungstermin für Sommer 2028 zu sehen ist.

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Spannung auf der Rennbahn

In der Fortsetzung wird Tom Cruise erneut in die Rolle des ungestümen Rennfahrers Cole Trickle schlüpfen. Anne Hathaway soll im Film die Eigentümerin eines Rennteams und eine fähige Ingenieurin spielen. Die Regie des mit Spannung erwarteten Projekts soll der bekannte Regisseur Jonathan Levine übernehmen. Weitere inhaltliche Details wurden in dem ersten Clip allerdings noch nicht verraten.

Blick auf die Besetzung

Für den ersten Teil von Regisseur Tony Scott aus dem Jahr 1990 standen damals hochkarätige Stars vor der Kamera:

  • Robert Duvall
  • Nicole Kidman
  • Tom Cruise

Hathaway top im Geschäft

Damals lernten sich Kidman und Cruise am Set kennen und heirateten noch im selben Jahr, bevor rund zehn Jahre später die Scheidung folgte. Für Anne Hathaway war dieses Jahr bereits sehr erfolgreich, da sie unter anderem in "Der Teufel trägt Prada 2" und in Christopher Nolans "Die Odyssee" zu sehen war. Die Oscar-Preisträgerin zeigte zudem im Juni ihren Babybauch auf Instagram.

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