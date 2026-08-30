Hollywood im Anflug auf Venedig

Festival bringt von 2. bis 12. September wieder eine Starparade an den Lido

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Robert Pattinson als zwielichtiger Fernsehjournalist, Penélope Cruz und Javier Bardem als Ehepaar auch auf der Leinwand, dazu der neue Spielfilm von Werner Herzog: Die 83. Filmfestspiele Venedig versprechen wieder eine hochkarätige Gästeliste. Vom 2. bis 12. September werden auf dem Lido neue Filme internationaler Regiegrößen gezeigt. Auffallend dabei: Wie in Cannes laufen auch in Venedig keine großen Blockbuster-Hollywood-Produktionen.

"Twilight"-Star am Lido

Einer der meist erwarteten Wettbewerbsfilme ist "Primetime" von Lance Oppenheim. Robert Pattinson spielt darin den US-Fernsehjournalisten Chris Hansen, der mit einer umstrittenen Sendung bekannt wurde: Für "To Catch a Predator" wurden mutmaßliche Sexualstraftäter mit versteckter Kamera überführt und anschließend öffentlich bloßgestellt.

Robert Pattinson © babiradpicture - abp

Promipaar im Anflug

Ein Promipaar aus der realen Welt spielt auch im Film ein Ehepaar: Penélope Cruz und Javier Bardem kommen mit "Bunker" von Florian Zeller nach Italien. Bardem spielt einen Architekten, der den Auftrag eines Tech-Milliardärs annimmt, einen unterirdischen Schutzraum zu bauen. Für seine Frau, verkörpert von Cruz, wird das Projekt zum Anlass, die gemeinsamen Werte und schließlich die Ehe infrage zu stellen.

Penelope Cruz und Javier Bardem © WireImage

Highlight außer Konkurrenz

Die größte Aufmerksamkeit fernab des Wettbewerbs dürften die Oasis-Brüder auf sich ziehen. Außer Konkurrenz läuft eine Dokumentation über Liam und Noel Gallagher. Im Mittelpunkt steht die Wiederannäherung der zwischendurch zerstrittenen Brüder und ihre gemeinsame Reunion-Tour. Festivaldirektor Alberto Barbera kündigte an, dass die Musiker nach Venedig kommen wollen.

Oasis © Simon Emmett

Außerhalb des Wettbewerbs gibt es weitere prominente Namen. In "Place to Be" von Kornél Mundruczó spielen Pamela Anderson und Taika Waititi neben Ellen Burstyn. Die 93-jährige Schauspielerin will nach Angaben des Festivals ebenfalls nach Venedig kommen.

Burstyn ist dort gleich mehrfach präsent. In Maggie Gyllenhaals Kurzfilm "Flesh Impact" ist sie neben Dakota Johnson und Peter Sarsgaard zu sehen. Gyllenhaal ist auch Präsidentin der Wettbewerbsjury. Burstyn soll mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk geehrt werden. Einen Ehrenpreis erhält auch George Clooney.