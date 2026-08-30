CAROLINE WAHL: Hoch hinaus mit Mogeleien

"1999 Meter über dem Meer" ist der neue Roman von Caroline Wahl - wir haben ihn gelesen.

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Ein ganz anderes Reisebuch als jenes von Michael Schottenberg (das wir hier besprochen haben) ist uns hier untergekommen, es ist gestern erschienen: Mit 22 Bahnen gelang der deutschen Autorin Caroline Wahl ein Bestseller, über zwei Schwestern, deren Leben geprägt ist vom Alkoholismus der Mutter. Das Buch wurde mittlerweile auch verfilmt.

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Erzählungen

Wahls letzter Roman Die Praktikantin wurde nicht einhellig positiv aufgenommen: Die Erzählung handelt von einer jungen Frau und den bedenklichen Umständen in ihrem Job bei einem Buchverlag.

Caroline Wahl © Verlag

Jetzt ist Wahl mit einem neuen Wurf zurück – 1999 Meter über dem Meer heißt er – und sie schickt ihre Hauptfigur Samara darin auf eine Reise.

Protagonistin ist von allem genervt

Nach Bali geht es für die junge Frau nur den Eltern zum Trotz und das Leben dort in einem Hostel nervt sie gewaltig – überall Haare, alle sind nett und wollen immer wissen, was sie macht und ach, wie lästig sind diese Amerikanerinnen? Das Highlight des Tages ist Softeis, von dem sie Bauchweh bekommt, und nach einer Krise am Strand bucht Samara einen früheren Rückflug. Doch wohin? Zu einem Agenturjob, der sie nicht interessiert, in ein Leben, das von Entscheidungen geprägt ist, die sie nicht treffen will?

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Realitätscheck, Konsum und Lügen

Das ist alles unterhaltsam zu lesen, aber zeitweise auch so rumpelig wie die Scooterfahrten der Protagonistin auf Bali, also wohin führt es uns als Leserinnen? In eine abenteuerliche Lügengeschichte, einen Schelminnenroman (Schelmenromane gibt es schon genügend in der Literatur), denn Samara erfindet sich immer wieder neu. Bereits am Meer stellt die junge Frau fest, dass sie für die Berge gemacht ist, und darum will sie bald ganz hoch hinaus. Ihr erklärtes Ziel ist St. Moritz. Und uns Lesende führt diese Abzweigung weiter auf den Weg ihrer Scheinwelt, in ein Leben, das sich Samara durch ihre Lügengeschichten selbst optimiert...

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Für sich einstehen

Lange ist nicht klar, wohin uns die Reise mit Samara bringt, aber sie ist eine sympathische Begleiterin und die Lektüre spürt sich ein bisschen an, wie die Landschaft beim Vorbeifahren zu beobachten, es geht fein dahin. Sollte man einen roten Faden in Caroline Wahls Erzählungen erkennen wollen, dann den, dass ihre Protagonistinnen lernen, für sich selbst einzustehen. Wie es auch die Autorin gemacht hat - Stichwort "Deutscher Buchpreis"-Debatte.