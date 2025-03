ÖVP-General spöttelt: "Blaue Welle" nur mehr ein "Rinnsal"

Bei den Gemeinderatswahlen in der Steiermark mussten sowohl die ÖVP als auch die SPÖ Verluste hinnehmen. Die FPÖ konnte sich verdoppeln, startete aber auch von mageren 8,2 Prozent und konnte keine einzige Gemeinde gewinnen.

Die Volkspartei musste in der Steiermark bei den Gemeinderatswahlen zwar Verluste hinnehmen, wird aber weiterhin den Großteil der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stellen. Die FPÖ hingegen verdoppelte sich zwar landesweit, konnte aber keine einzige Gemeinde blau färben.

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti zeigte sich dementsprechend zufrieden mit dem Ergebnis: „Die Volkspartei bleibt Bürgermeisterpartei in der Steiermark." Von der 'blauen Welle', "die von der FPÖ in den letzten Monaten so oft heraufbeschworen wurde, ist mittlerweile nur mehr ein blaues Rinnsal übriggeblieben“, so das Urteil von Marchetti.