Caritas-Stromspende: Überschuss gegen Energiearmut

Die Caritas und die Energiegemeinschaft Robin Powerhood starten gemeinsam eine neue Spendenaktion gegen Energiearmut.

In Österreich können laut Statistik Austria rund fünf Prozent der Bevölkerung ihre Wohnung nicht ausreichend heizen, kühlen oder alltägliche Haushaltsgeräte nutzen. Die Caritas warnt: Energiearmut ist längst kein Randphänomen mehr, sondern betrifft zunehmend Familien, Alleinerziehende und Mindestpensionisten - also Menschen, die mit den steigenden Stromkosten überfordert sind.

Abhilfe soll die Caritas Stromspende schaffen: Ab sofort können Betreiber von Photovoltaik-, Wind- oder Wasserkraftanlagen ihren überschüssigen Strom direkt an Haushalte in Notlagen spenden. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative der Caritas St. Pölten mit der Energiegemeinschaft Robin Powerhood. Statt den Strom für wenige Cent zu verkaufen, soll er gezielt weitergegeben werden, etwa an soziale Einrichtungen wie Mutter-Kind-Häuser oder Wohnheime.

Die Teilnahme geschieht unkompliziert: Man bleibt Kunde beim eigenen Energieversorger und meldet sich online zur Stromspende an. Nach Bestätigung im Smart-Meter-Portal des Netzbetreibers fließt der gespendete Strom direkt zu jenen, die ihn dringend benötigen. Der Beitrag wird auf der Stromabrechnung ausgewiesen – Unternehmen erhalten ein offizielles Spendenzertifikat. Die Caritas setzt sich zudem dafür ein, dass künftig auch Privatpersonen ihre Stromspende steuerlich absetzen können.