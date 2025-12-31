Alles zu oe24VIP
railjet
© APA

Deutsches Eck

Bahn-Chaos zu Silvester in Österreich: Züge müssen umgeleitet werden

31.12.25, 15:09 | Aktualisiert: 31.12.25, 16:17
Wegen eines Unfalls in Deutschland fahren derzeit zwischen dem Hauptbahnhof Salzburg und Kufstein keine Züge. Fernverkehrszüge werden umgeleitet. 

Zwischen dem Hauptbahnhof Salzburg und dem Bahnhof Kufstein kommt es derzeit zu einer Streckenunterbrechung. Grund dafür ist ein Unfall in Deutschland, wodurch keine Zugfahrten über das Deutsche Eck möglich sind. 

Auf der Website der ÖBB heißt es, dass bis voraussichtlich Mitternacht keine Fahrten möglich sein werden. Die Züge warten die Sperre vorerst ab, allerdings werden Fernverkehrszüge vereinzelt umgeleitet. 

Erst gestern kam es zu einer massiven Störung des Bahnverkehrs zwischen London und dem europäischen Festland. Wegen Problemen bei der Stromversorgung verzögerte sich der Verkehr der Eurostar-Züge im Ärmelkanal zum Teil massiv. Züge zwischen London und Paris sowie Amsterdam und Brüssel wurden gestrichen.

