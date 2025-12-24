Alles zu oe24VIP
So lange kann man am 24. Dezember einkaufen
© Getty

Last-Minute-Shopping

So lange kann man am 24. Dezember einkaufen

24.12.25, 00:00
Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke besorgt hat oder noch fehlende Lebensmittel für die Feiertage benötigt, hat morgen noch die Chance zuzuschlagen.

Es ist das alljährliche Spektakel: Der Heilige Abend naht, und viele Kurzentschlossene schwirren noch schnell aus, um die letzten Geschenke zu besorgen oder mit vergessenen Lebensmitteln das Weihnachtsessen zu retten. Da der 24. Dezember heuer auf einen Mittwoch fällt, ist das zum Glück auch noch möglich. Wer also am 24. Dezember noch auf diverse Geschäfte für Last-Minute-Besorgungen angewiesen ist, findet hier eine praktische Übersicht über die Öffnungszeiten.

Der Handel hat an Heiligabend grundsätzlich von 6.00 Uhr bis 13.00 Uhr  geöffnet. Davon ausgenommen sind Süßwarenhändler und Blumengeschäfte. Die dürfen bis 18:00 Uhr offenhalten. Die letzten Christbäume können sogar bis 20:00 ergattert werden. Apotheken schließen hingegen bereits ab 12.00 Uhr ihre Pforten.  

Last-Minute-Shopping in Wien

Am 24. Dezember öffnen einige Supermärkte zum Teil bereits früher ihre Türen, schließen allerdings spätestens um 13.00 Uhr. Ausnahmen bilden wie so oft Filialen an Bahnhöfen und am Flughafen.

Alle Hofer-Filialen haben von 7.00 - 13.00 Uhr geöffnet und jene von Lidl von 7.00 - 13.00 Uhr (ausgenommen Filialen Wien-Felberstraße (8.30 - 13.00 Uhr) und Vösendorf (8.00 - 13.00 Uhr). Auch bei Bipa, DM und Müller kann noch bis 13 Uhr eingekauft werden. Die Öffnungszeiten variieren hier allerdings.

Letzter Ansturm auf die Shopping-Center in Wien 

Natürlich offen haben auch sämtliche Shopping Center in Wien, die bei Last-Minute-Shoppern besonders beliebt sind - bekommt man hier doch alles unter einem Dach.

Auhof Center: unterschiedliche Öffnungszeiten der Shops, bis 13.00 Uhr

Westfield Donau Zentrum: 9.00 bis 13.00 Uhr, The Kitchen 11.00 bis 16.00 Uhr

Gerngross: Shops von 9.30 bis 13.00 Uhr geöffnet (Billa Plus 6.00 - 13.00), Gastronomie mit unterschiedlichen Öffnungszeiten

Lugner City: 9.00 bis 13.00 Uhr

Millennium City: 9.00 bis 13.00 Uhr

Riverside: unterschiedliche Öffnungszeiten der Shops, bis 13.00 Uhr

Huma Eleven: Shops: 9.00 bis 13.00 Uhr, Interspar-Filiale 6.30 - 13.00 Uhr

SCS - Westfield Shopping City Süd: 9.00 bis 13.00 Uhr

Wien Mitte – The Mall: Shops 9.00 bis 13.00 Uhr (vereinzelt bis 14.00 Uhr)

