SES zieht positive Zwischenbilanz zum Weihnachtsgeschäft 2025 - höhere Ausgaben pro Einkauf
© Eva trifft

Shopping-Malls

SES zieht positive Zwischenbilanz zum Weihnachtsgeschäft 2025 - höhere Ausgaben pro Einkauf

23.12.25, 16:05
Teilen

Der Shopping-Mall-Betreiber SES zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts 2025 zufrieden. In den 16 SES Shopping-Centern in Österreich liegen die Besucherfrequenzen auf Vorjahresniveau, während die Händler von steigenden Durchschnittseinkäufen berichten.

Weihnachtszauber im Mariandl in Krems

Weihnachtszauber im Mariandl in Krems

© Robert Fritz

Nach einem vielversprechenden Start verläuft die wichtigste Saison des Jahres in den 16 SES Shopping-Centern in Österreich weiterhin auf hohem Niveau. Die Besucherfrequenzen bewegen sich im Durchschnitt auf der Höhe des Vorjahres. Gleichzeitig melden die Händler steigende Durchschnittseinkäufe – trotz anhaltender Preissensibilität bei den Kundinnen und Kunden. Besonderes Augenmerk richtet sich nun auf die letzte Woche vor Weihnachten. Mit den traditionell umsatzstarken Tagen am 22. und 23. Dezember sowie der Zeit zwischen den Feiertagen steht der finale Höhepunkt der Weihnachtssaison noch bevor.

Black Week als starker Impulsgeber 
Die bisherigen Adventwochen zeigen eine solide Entwicklung bei Frequenz und Umsatz. Vor allem die Black Week erwies sich als starker Impulsgeber. In den darauffolgenden Wochen konnten die guten Besucherzahlen gehalten und punktuell sogar gesteigert werden. Insgesamt liegen die Frequenzen während des Weihnachtsgeschäfts auf dem Niveau des Vorjahres. Zu den bislang stärksten Einkaufstagen zählten der Black Friday, der erste und vierte Adventsamstag sowie der 8. Dezember.

Christoph Andexlinger, CEO von SES Spar European Shopping Centers

Christoph Andexlinger, CEO von SES Spar European Shopping Centers

© Eva trifft

Positive Stimmung bei Händlern und Kunden 
„Die bisherigen Zahlen und das positive Feedback der Shoppartner lassen uns zuversichtlich auf die noch kommenden, umsatzstarken Tage im Dezember blicken. Die Besucherzahlen bewegen sich auf dem hohen Vorjahresniveau, gleichzeitig ist die Anzahl der Kassenvorgänge gestiegen. Kunden besuchen bei uns mehr Geschäfte als im Vergleichszeitraum des Vorjahres“, bilanziert Christoph Andexlinger, CEO von SES Spar European Shopping Centers. Die verbleibenden Tage vor und nach Weihnachten seien nun entscheidend für den stationären Handel, die Gastronomie- und die Dienstleistungsbetriebe in den Shopping-Malls.

Einpackservice im Q19 in Wien Döbling

Einpackservice im Q19 in Wien Döbling

© Robert Fritz

ZEHNER-Einkaufsgutschein stark gefragt 
Auch heuer verzeichnet SES eine hohe Nachfrage nach dem ZEHNER-Einkaufsgutschein. Entsprechend viele Einlösungen werden zwischen den Feiertagen und zu Beginn des neuen Jahres erwartet. Der anhaltende Trend zu Gutscheinen und Geldgeschenken trägt zudem dazu bei, die Umtauschquoten nach Weihnachten zu reduzieren.

Spendenübergabe für „LICHT INS DUNKEL“ Der ZEHNER spielt nicht nur beim Schenken eine zentrale Rolle, sondern auch im sozialen Engagement von SES. Unter dem Motto „ZEHNER-Gutscheine kaufen und für LICHT INS DUNKEL spenden“ unterstützte SES erneut die ORF-Hilfsaktion. Beim Ö3-Weihnachtswunder übergab CEO Christoph Andexlinger in Salzburg einen Spendenscheck in Höhe von 55.000 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

