IT-Gewerkschaft kündigt Warnstreiks an

20.02.26, 14:17
Wegen der seit Wochen stockenden Kollektivvertragsverhandlungen wird es in der IT-Branche erstmals Warnstreiks geben, die am 3. und 4. März stattfinden sollen. 

Das kündigte die Gewerkschaft GPA nach einer Betriebsratsvorsitzenden-Konferenz am Freitag an. "Wir haben immer wieder versucht, eine Lösung am Verhandlungstisch zu ermöglichen, doch das funktioniert nur, wenn auch tatsächlich beide Seiten daran interessiert sind", so GPA-Verhandlungsleiterin Sandra Steiner.

Der Schritt folgt auf die bereits sechste Verhandlungsrunde, die am vergangenen Mittwoch neuerlich ohne Einigung verlief. Dabei legten die Arbeitgebervertreter zwar erstmals ein Angebot für die Erhöhung der Ist-Gehälter vor, dieses geht der Gewerkschaft mit 2 Prozent aber nicht weit genug. Sie sieht darin ein "Minimalangebot", das "deutlich nachgebessert" werden müsse, wie Steiner heute neuerlich betonte. Der IT-Kollektivvertrag gilt für rund 90.000 Mitarbeiter.

